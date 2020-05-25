走向未来—中国留学生的就业情况

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：冯云燕(平泽大学中国留学生)





随着全球世界化脚步的加快，全世界各地遍布着无数的中国留学生。韩国也不例外，中国留学生是韩国的外国留学生当中占比最多的群体。然而，毕业后的就业问题是每一个海外学子们最为关注的问题。本期节目我们有请今年应届毕业的中国留学生冯云燕，请她为我们介绍一下她在就业问题上的思考和韩国就业市场的情况。









南：你好！先请你和我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

冯：大家好，老师好。我是在韩留学生冯云燕，今年毕业，正在准备就业。

南：一般情况下留学生们是如何找工作的呢？都会通过哪些渠道？

冯：一般情况下，大家找工作的话，都是通过招聘网站，还有周围人的引鉴。比如教授、老师还有前辈、同学们，教授们其实是特别关心我们毕业以后的发展方向，也会为我们推荐相关的工作，并且给我们一些相关的指引。求助前辈们也会帮助我们，告诉我们应该注意什么事项，自己的经验和我们分享，少走弯路，同学之间也会相互分享关于就业的信息相互扶持。

南：作为在韩国留学的中国留学生，你认为从就业这个角度上来讲，韩国的学校有哪些优势呢？

冯：我个人感受韩国的大学模式是比较开放式的，很多教授的思维和方法都是更多的贴切学生的想法和需求来引导和传授，更多一些散发性思维方式处理问题，有时候一个课堂上好几个国家的学生，教授们会考虑包容和整合所有不同的文化，让学生们都能有所收获。这可以说是我们在韩国大学中看不见的改变和收获吧。









南：韩国的就业市场如何呢？

冯：对于韩国的就业问题，在每个国家可能都差不多。对于留学来说而言，自己的实力是关键所在，包括我们的语言表达沟通能力，也就是我们的韩语能力，如果我们能达到基本沟通无障碍，那我们寻找工作的领域会更广。

南：很多留学生到了毕业时候遇到最大的烦恼就是要留下来还是要回国？你是怎样考虑的呢？

冯：其实回不回国这对我们每个留学都是个小小的选择题。看起来没什么，但是这个选择其实是涉及到很多因素。我认为，留在这里其实比回家更容易一些。因为韩国薪资相对较高一些，现在这种经济状况，在韩国可能更容易赚到钱。虽然不多，但是可足够养活自己。当然想继续学习的也有。还有个别就是男朋友、女朋友是韩国人，所以会先选择留在这里发展，到这个时候大家各有各有目标和开始不同的生活了。其实我自己的目标是想在这里继续学习，毕竟在这里读了大学，也比较适应这里的生活方式了，如果可以的话，我是想继续再待几年。

南：毕业之后你有什么梦想和目标吗？

冯：毕业以后先工作累积一些社会生活经验，继续读研究生，学业目标是读完博士课程，然后回国去学校工作。去中国的大学里教课是我特别想做的事情，我很喜欢老师这个职业。（图片来自嘉宾）



