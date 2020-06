TWICE新歌《MORE & MORE》毫无悬念横扫音源榜冠军

ⓒ JYP Entertainment

TWICE本月1日发行第9章EP《MORE & MORE》,所有新歌音源及主打歌MV同时公开。

TWICE此次回归距离上一次《Feel Special》打歌活动已有9个月时间。新专辑较之前展现出更加成熟的TWICE的魅力。无论从成员造型还是专辑音乐,都为歌迷呈现出新的感觉。

新专辑同名主打歌《MORE & MORE》是一首Tropical House节奏的欢快音乐,打造出夏季清凉氛围。歌词内容主要表达出爱情中的甜蜜心动感觉。新歌由JYP代表朴振英等实力音乐制作人创作,保证了音乐品质。

除了主打歌外,新专辑还收录了《OXYGEN》《FIREWORK》《MAKE ME GO》《SHADOW》《DON’T CALL ME AGAIN》《SWEET SUMMER DAY》等6首新歌。其中成员娜琏为歌曲《MAKE ME GO》填词。

新专辑发行后,TWICE的超高人气再一次得到印证。主打歌《MORE & MORE》相继登顶Bugs、Melon、Genie等实时音源榜,由此TWICE也保持住了主打歌不败纪录,连续第13首专辑主打歌成为冠军。另外,新专辑仅预售阶段就已售出50万张,销量惊人。