SUGA再度公开澄清并非有意引用争议演说





防弹少年团成员SUGA（闵玧其）就其Mixtape收录曲目引用争议演讲一事再度公开发表立场。

SUGA经纪公司BIGHIT娱乐3日对外表示：“正如之前公开阐明的立场，Mixtape《D-2》收录歌曲《What do you think?》导入部分的演说，是音乐制作人在无任何意图且并不知演说者是何人的情况下使用的，仅是为配合歌曲氛围而选用。”上月31日，BIGHIT方面也发表过相同立场。

BIGHIT方面在确认问题后，即刻将该演说删除并重新发行，同时也就未能谨慎制作、审查而向公众道歉。

SUGA之所以时隔3天再次进行澄清，是因为某媒体质疑SUGA作为作品所有者及主制作人，其所谓点“并不知情”并不可信。就此，SUGA方面解释称：“选用此演说内容并非SUGA本人”，并再次强调仅仅为配合全曲音乐氛围。

目前，媒体及网民持续关注此事。而SUGA本人在事件曝光之初也十分震惊。目前相关作品的问题内容已被删除，SUGA及其经纪公司也均表示今后决不会再出现类似问题。

另外，SUGA此次发行的Mixtape《D-2》虽深陷风波，但依旧在英国Official专辑榜排名第7位，SUGA也成为首个进入该榜单前10位的韩国solo歌手。