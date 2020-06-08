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随着人们对于生活美学愈发追求，收纳也不再只是把东西收起来，眼不见为净。现如今，收纳也可以成为家里的亮点，让物件也能成为空间的装饰，让家更有生活感！

第一个窍门，决定收纳的场所。先决定收纳的场所及区域，尤其是小空间更是必须先将收纳区域分类；而且收纳物品不能离使用的范围太远，依照使用地域性及生活习惯来规划收纳，才能是方便又持续性的收纳。

第二，选购具有隐藏收纳功能的家具。除了收纳柜外，家里的其他功能家具也建议选择具有隐藏收纳功能的，如床具、茶几或餐桌可选择底部有收纳抽屉的款式，或工作桌也可以有抽屉收纳的类型为主。

第三，隐藏式收纳内部的规划。虽然说隐藏式收纳平常是看不见的，但不代表抽屉或门片内就可以乱塞乱放，还是必须依照使用频率及颜色、尺寸、形状去做分类，也许不用像展示收纳那么高要求，但基本还是要注意。

第四，发挥空间最大机能。充分利用空间规划收纳机能，例如一些角落，或是床台下、梁柱旁的空间都可以充分利用其收纳功能，也可以针对这些角落选购尺寸合宜并能搭配空间的隐藏收纳柜体。

第五，选择「视觉系」收纳家具箱盒。具有布置展示功能的美型收纳，除了隐藏式收纳家具的选择外，不妨选购几件视觉抢眼的造型家具或色彩鲜艳的收纳箱盒，或是使用漂亮的玻璃杯盘、玻璃瓶来收纳杂物，除了具有收纳功能，还能成为空间焦点，本身就是美型收纳的最佳代言人。





（文中窍门来自张*秋听友）