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韩国属于大陆性温带气候，四季分明，冬季从12月开始一直持续到第二年的3月份，漫长而寒冷，因此全国各地都需要供暖。





冬天来过韩国的外国朋友一定会对韩国的地暖印象深刻。韩国的地暖颇具韩国特色，具有悠久的历史。以前的地暖是通过烧柴或烧煤加热房间的地板，使得地板与屋内空气都变得温暖，而现代的地暖更为先进，如今家家户户都会安装，将热源管线埋设在地板下，通过烧油或烧气烘热地板，使得室内温度保持均匀，这样尽管室外温度达到零下10几摄氏度，但室内却很温暖，即使是木质地板也很暖和，丝毫感觉不到凉意。韩国人自古以来席地而坐、就地而眠的习惯与传统的取暖方式息息相关。韩国的地暖有很多优点，保暖性强、节省空间、降低空气污染等，所以无论是城市还是乡下都普遍使用地暖。





韩国自上世纪80年代末起大力推广价格相对低廉的天然气等能源取代煤油或煤炭采暖。如今在首尔等都市天然气广为普及，以首尔为例，98%的家庭以天然气采暖。在首尔，几乎家家户户都设有锅炉，实行单独供暖。这种家庭用锅炉与城市天然气管道连接，用天然气取暖。锅炉有室内调控器，温度可以调节，随时可取暖或使用热水，非常方便。





与城市发达的天然气供应网相比，农村等乡下的冬季取暖方式比较多元化，但基本上已告别了煤炭采暖。据农村经济研究院的调查，49%的农户使用煤油锅炉取暖，27%的农户使用电力锅炉，12%的农户使用木柴锅炉。其中，煤油锅炉取暖成本最高，一年约花费126万韩元，对于不少农户来讲负担较大。为了解决这一问题，近年来，政府在天然气尚未普及的农村地区推广液化石油气小型锅炉采暖，为此，政府出资布设管道，这种取暖方式比煤油采暖价格便宜30%。