打造美丽的“双手”——韩国“Gamsung Touch”公司

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韩国企业通过一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Gamsung Touch”公司，这是一家优秀的护肤品公司。“Gamsung”在韩语中表示“情感”或“感性”的意思。让我们与公司首席执行官朴素贞（音译：박소정）一道聊一聊他们的公司。





朴素贞女士曾担任指导老师和模特儿，在这个过程中使用了各种护肤产品。她对手部、颈部和眼部特别感兴趣。这些部位老化很快，因为皮肤比较薄。针对这些特定部位量身定制的新产品将给以脸部护理为主的皮肤护理市场带来新鲜空气。朴素贞女士着手产品开发，并于2018年成立了她的公司。公司成立的第二年就推出了其护手品牌“利兹胶囊”，这是一款前所未有的创新产品。





“利兹胶囊”是一种发光二极管LED手膜机。它是韩国第一台也是唯一一款手部护理设备。以前，人们在皮肤科诊所接受高价面部护理。借助LED手膜机，他们现在可以在家中享受类似的治疗。同样，用户可以使用LED手膜机在家中轻松保养自己的手。当用户将手放在设备里面时，它会激活35个LED灯，这些LED灯针对手部护理进行了优化，例如消毒、美白和抗衰老。用户仅需12分钟就可以对手部进行强化治疗。LED手膜机是第一款获得技术专利的手部护理设备。





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朴素贞了解LED面膜机的效果。LED面膜机使用光疗法，通过促进皮肤内的生化反应来修复受损的皮肤。这款产品还可以产生胶原蛋白和弹性纤维，因此有助于改善皮肤弹性并防止皱纹。但是，LED面膜机无法应用于手部，因为脸部和手部的皮肤组织不同。为了解决这个问题，朴素贞与手部和脚部的治疗专家以及美容仪专家合作，经过2年的广泛研究和无数测试，韩国“Gamsung Touch”公司开发出了LED手膜机并获得了技术专利。韩国“Gamsung Touch”公司的产品和技术也获得了海外市场的认可。





新型LED手膜机引起了海外的关注。韩国“Gamsung Touch”公司计划将其出口市场扩大到日本、东南亚和欧洲。在韩国，新产品进入了韩国第一家市区免税店东和免税店，以巩固其在本土护手产品市场中的地位。韩国“Gamsung Touch”公司拥有很高的“回头率”，消费者会重复购买。基于其强大的技术和竞争力，韩国“Gamsung Touch”公司梦想成为护肤的领军品牌。





从创新的护手产品开始，韩国“Gamsung Touch”公司还寻求提供有效的解决方案来护理经常被忽视的颈部和眼角。我们对韩国“Gamsung Touch”公司的创新寄予厚望。与其他美容公司相比，韩国“Gamsung Touch”公司一直从不同的角度看世界。