美中争端影响韩国经济

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5月28日，中国全国人民代表大会以压倒性票数通过了香港国安法。尽管华盛顿方面发出警告，但中国方面继续推动立法，美国总统特朗普随后表示，将终止香港的优惠待遇，以此进行反制。今天，我们邀请到了汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석 ）教授，与他共同聊一聊美中之间不断升级的冲突，以及香港问题可能对韩国经济产生的潜在影响。





将香港从美国赋予的特殊贸易地位中排除将可能产生各种影响。这种特殊的地位使得香港在签证、投资和法律方面享有特殊优惠待遇，这些待遇中国大陆是没有的。香港之前是英国殖民地。如果香港失去这样的地位，未来可能会受到签证限制、难以吸引投资。香港作为全球贸易、商业和金融中心的地位可能会大大削弱，从而引发大量外国资本流出。简而言之，香港失去享有的贸易优惠将导致其经济地位急剧下降。





根据1992年《美国-香港政策法》，在香港行使完全自治权的前提下，美国在贸易和投资方面对香港和中国大陆的待遇不同。特殊待遇在促进香港成为亚洲金融和物流中心方面发挥了关键作用。如果美国撤销香港的贸易特权，香港将受到美国对中国征收的高达25％的报复性关税的制约。从长远来看，香港可能最终失去其作为亚洲金融中心的领先地位。正是由于这个原因，大约30％的驻港美国公司正考虑搬到其他地区。华盛顿采取的剥夺香港特殊贸易地位的举措也将对韩国的出口造成打击。





香港的进口总额中有89％是转口贸易，其中的一半出口到中国大陆境内。由于低税率和稳定的香港货币汇率等各种优势，韩国已将香港作为中间贸易枢纽，通过香港将商品出口到中国大陆。如果不再向香港给予优惠，韩国出口商将不可避免地增加成本。





香港是韩国的第四大出口目的地，仅次于中国大陆、美国和越南。2019年，韩国向香港出口了价值319亿美元的商品。实际上，韩国去年与香港的贸易顺差最大，达到301亿美元。许多韩国企业将香港作为中间贸易枢纽，通过香港将产品出口到中国大陆。2018年，香港从韩国进口的82.6％的产品转口到了中国大陆。如果香港失去其特殊的贸易地位并最终成为中国大陆市场的一部分，韩国出口商必须完全改变其出口策略，尤其是韩国半导体产业处于高度警惕状态，因为半导体产品占韩国向香港出口货物的69.8％。





由于拥有各种优惠待遇，香港拥有良好的贸易基础设施，例如港口和机场，韩国半导体产业已经通过香港转口向中国大陆出口芯片。半导体产品出口额达到222亿美元，占去年韩国对香港出口总额319亿美元的近70％。从韩国运往香港的芯片产品有90％以上转口到了中国大陆。韩国芯片制造商对美国可能取消香港的特殊地位持谨慎态度。韩国需要应对未来可能发生的动荡局势。





如果香港不再具有特殊的贸易地位，韩国将很难将其用作中国大陆市场的转口贸易枢纽。未来，韩国出口商不得不直接将货物出口到中国科技巨头华为总部所在地中国深圳，也可以选择将转口贸易枢纽转移到台湾，以将产品间接出口到中国大陆。尽管美中两国针对香港问题的冲突有许多风险因素，但韩国仍可能看到一线希望。





中国出口总额的12％是通过香港转口运到美国的。香港贸易地位的改变将不可避免地导致中国对美国的发货量出现下降。未来，韩国产品可能会在美国市场上具有相对较强的竞争优势。韩国在智能手机、电信设备和电子产品方面与中国竞争。韩国的这些产品可以填补中国产品在美国市场数量下降所留下的份额。这些有利的方面也可能惠及石化、医疗设备、钢铁产品和塑料制品。





如果香港失去其作为亚洲金融中心的地位，韩国可能会取而代之。新加坡已被列为香港的替代方案，韩国也被列为候选国之一。但是，总的来说，美中两国关系长期紧张并不是一个好消息。6月3日，美国一度决定禁止中国航班赴美。显然，世界上两个最大的经济体之间的冲突将会不断加剧。在这种情况下，韩国应找出有效的应对策略。





找到突破口对韩国来说至关重要。目前，应该考虑以外交方式解决问题，而不是从业务角度出发。韩国应该在美国和中国之间找到一个平衡点。一方面，韩国必须保持与美国的安全联盟，另一方面又要促进与中国的经济关系。韩国应正确地向中国表明其立场，并继续进行外交努力，以促使中国方面就双边经济合作达成协议。





韩国总统文在寅已接受美国总统特朗普的邀请参加今年的七国集团峰会。5月30日，特朗普告诉记者，他想邀请包括韩国在内的另外4个国家参加峰会。韩国参加七国集团首脑会议扩大会议可以提高其国际地位。但是与此同时，韩国也应该注意保持与最大贸易伙伴中国之间的关系。夹在两个超级大国之间的韩国应该深思熟虑，提出合适的外交解决方案，并找到增加韩国自身利益的方法。