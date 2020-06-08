李青海的小说《当我六十四岁的时候》

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透过薄薄的塑料，可以隐约看到里面的手帕、纸条和一些化妆品的小样。我把塑料袋的结解开，心中有种异样的感觉。倒出来的东西中有两块手帕，隐隐地散发着一种气息，是外婆的味道，不是汗味儿，而是一种混杂了各种气味的老年人特有的味道。





얇고 투명한 봉투 안에는 얼핏보니

손수건과 쪽지들과 화장품 샘플 같은 게 들어있었다.

나는 비닐 봉투의 매듭을 풀었다.

할머니가 묶은 것이었다.

내용물들을 쏟았다.

순수건은 두 장이었는데 희미한 어떤 냄새가 났다.

할머니 냄새였다.

땀내는 아니고, 이것저것이 뒤섞인 노인 냄새라고나 할까.









艺恩在箱子的内侧发现了用薄塑料包着的一包东西，那些东西都是外婆的。里面有写着舅舅的地址、表兄们的婚礼日期和外公忌日的纸条，还有写着“临终祈祷”的一张挺大的纸。









“我仰慕主最后的呼吸，祈求主收下我最后的呼吸。虽然不知道当我离开人世时是否能够自由地运用我的智慧，从今往后，我将把临终的所有苦痛都奉献给主。”

我听说现在的外婆别说运用智慧了，就连依赖别人的智慧生活下去也很难。虽然外婆没上过多少学，却也曾如此智慧地为自己的最后做过准备啊！这给我带来了一些冲击，人生第一次想到了自己的最后一程，心情变得沉重起来。





<나 당신의 마지막 숨을 흠승하오며

나의 마지막 숨을 당신께서 받으시기를 간구하나이다.

내가 세상을 떠날 때 내 지혜를 자유로이 사용할는지

지금 알지 못하오니,

이제부터 나의 임종의 고통과 모든 괴로움을 당신께 봉헌하나이다. >

‘내가 듣기로 지금 할머니는 지혜를 사용하기는커녕 남의 지혜로도 생존이 어려운 상태였다.

별로 많이 배우지 못한 할머니도 정신이 있었을 때는

이토록 아리땁게 당신의 최후를 준비했구나, 하는 생각이

충격 비슷하게 다가왔다.

생전 처음 나의 최후가 떠올라 마음이 무거웠다’









小说中提到的有关外婆的问题可以说作家花了不少心思。艺恩从小跟着外婆长大，本应该与外婆亲密无间，但实际上她连外婆现在在哪里、在干什么都不知道。人类已经进入长寿时代，老年化将越来越严重，老年人也会越来越多，但真正探讨老年群体被边缘化、被漠视现象的作品并不多。









作者：李青海（이청해） 1948年6月30日出生于光州广域市

出道：1991年发表短篇小说《下午》（《하오》）登上文坛。

获奖经历： 1990年KBS放送文学奖等。