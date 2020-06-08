美中争端影响韩国经济
2020-06-08
#明星档案 l 2020-06-09
职业：演员
生日：1986年4月10日
身高：168cm
学历：韩国艺术综合学校美术理论学
出道：电影《难兄难弟》（2010）
申贤彬受父亲影响，从小便开始学习美术。本以为会走上画家道路的她在高中时加入了表演社团，从此便对表演产生了浓厚的兴趣，并希望成为一名演员。然而，直到大学毕业，她才真正开始接触表演。
也许注定是老天爷赏饭，申贤彬在演戏方面有着极高的天赋。由于自己的专业是美术，她也有十分独到的角色分析方法，即在拿到剧本后，会瞬间在脑海中把文字叙述的角色形象化，这也让她能够将角色的特性展现得更加具体。
出道以来，申贤彬接拍的角色类型可谓五花八门，有古装侠女、青春少女、外国人、被家暴折磨的妻子、单纯的医生等等，每一次的演出，申贤彬都会让人眼前一亮、印象深刻，却又绝不会在新作品中留下上一个角色的痕迹，因此对不同角色的精准塑造让她备受观众认可与喜爱。
代表作：
·电视剧：
《机智的医生生活》（2020）
《自白》（2019）
《情妇》（2018）
《Argon》（2017）
《推理的女王第1季》（2017）
《美美》（2014）
《全家福》（2012）
《发酵家族》（2011）
《武士白东秀》（2011）
·电影：
《抓住救命稻草的野兽们》（2020）
《衣橱》（2020）
《加油，李先生》（2019）
《边山》（2018）
《7年的夜》（2018）
《共助》（2017）
《何种杀人》（2015）
《难兄难弟》（2010）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 新星奖（2012）
第47届百想艺术大赏 电影类最佳新人女演员（2011）
2020-06-08
2020-06-06
2020-06-02