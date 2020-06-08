



职业：演员

生日：1986年4月10日

身高：168cm

学历：韩国艺术综合学校美术理论学

出道：电影《难兄难弟》（2010）





申贤彬受父亲影响，从小便开始学习美术。本以为会走上画家道路的她在高中时加入了表演社团，从此便对表演产生了浓厚的兴趣，并希望成为一名演员。然而，直到大学毕业，她才真正开始接触表演。

也许注定是老天爷赏饭，申贤彬在演戏方面有着极高的天赋。由于自己的专业是美术，她也有十分独到的角色分析方法，即在拿到剧本后，会瞬间在脑海中把文字叙述的角色形象化，这也让她能够将角色的特性展现得更加具体。

出道以来，申贤彬接拍的角色类型可谓五花八门，有古装侠女、青春少女、外国人、被家暴折磨的妻子、单纯的医生等等，每一次的演出，申贤彬都会让人眼前一亮、印象深刻，却又绝不会在新作品中留下上一个角色的痕迹，因此对不同角色的精准塑造让她备受观众认可与喜爱。





代表作：

·电视剧：

《机智的医生生活》（2020）

《自白》（2019）

《情妇》（2018）

《Argon》（2017）

《推理的女王第1季》（2017）

《美美》（2014）

《全家福》（2012）

《发酵家族》（2011）

《武士白东秀》（2011）

·电影：

《抓住救命稻草的野兽们》（2020）

《衣橱》（2020）

《加油，李先生》（2019）

《边山》（2018）

《7年的夜》（2018）

《共助》（2017）

《何种杀人》（2015）

《难兄难弟》（2010）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 新星奖（2012）

第47届百想艺术大赏 电影类最佳新人女演员（2011）