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消失的时间(사라진 시간)

2020-06-10

今日首尔

导演：郑进永

编剧：郑进永

领衔主演：赵震雄/裴秀彬/郑海均/车秀妍

类型：悬疑/剧情

片长：105分钟

上映时间：2020.06.18（韩国）

其他片名：Me and Me


剧情概要：

一个远离都市的偏僻幽静村子里发生了一场离奇的火灾，一对外来夫妇遇难身亡。负责案件的警察亨久（赵震雄饰）在调查过程中发现了整个村子及村民们的怪异迹象。然而一日醒来，亨久竟发现自己的生活完全改变，自己的房子、家人、职业等等都已“消失”。亨久能否找回原来的自己呢？


幕后花絮：

《消失的时间》除了赵震雄精湛的演技引人期待外，著名演员郑进永的自编自导也成为该片最大的亮点。曾在《王的男人》、《7号房的礼物》、《国际市场》、《出租车司机》等优质作品中塑造经典形象的郑进永在作为演员出道33年后开始挑战执导电影，成为了一名新人导演。郑进永坦言，在写剧本时，男主角就是为赵震雄量身创作的，而赵震雄也爽快答应参演。影片中有一场亨久独酌戏是赵震雄出道以来首次挑战拍摄超长镜头，整场戏结束后，让在场所有工作人员拍手称赞，同样作为演员的导演郑进永亦是感慨万千。

消失的时间(사라진 시간)
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