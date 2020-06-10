BTS出席YouTube线上毕业典礼致辞开唱

ⓒ Big Hit Entertainment

近日，YouTube进行了别开生面的线上毕业典礼“Dear Class of 2020”，BTS出席毕业典礼致辞并开唱，吸引了世人的目光。





此次活动是YouTube为那些因受新冠疫情影响而不能参加毕业典礼的全球毕业生举行的。当天，除了美国前总统奥巴马夫妇、谷歌CEO桑达尔·皮查伊、诺贝尔和平奖最年轻得主马拉拉、美国歌手碧昂斯、贾斯汀·汀布莱克、肖恩·蒙德兹、泰勒·斯威夫特等名流以外，BTS作为唯一受邀的韩国嘉宾在直播的线上毕业典礼中发表了约12分钟的视频贺词。据悉，这段视频在首尔国立中央博物馆拍摄。在致辞中，队长RM表示：“作为和诸位一样的年轻人，先祝贺各位毕业，并致以美好的祝愿。希望我们的话能给诸位送去安慰与希望，并启发各位的灵感。其实，我们也是面对世界还非常生涩的20多岁年轻人，最近我们重要的计划因新冠疫情化为泡影而陷入混乱，可还是想着心爱的人调整了心态。如今我们正在埋头于创作。今天我们虽然隔着小小的镜头与屏幕相望，但相信各位开启的未来会更大更美丽。”Jimin则表示：“如果你现在觉得不怎么好，我想全心全力给予安慰。”J-Hope也说：“请记住，你人生的主人公就是你自己。”





另外，在线上毕业典礼后半部进行的演出中，BTS最后一个上台献上《小宇宙》、《Boy with Luv》、《春日》等热曲压轴。