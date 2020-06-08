《漫话国乐》 献给兰的歌 / 哨站之春 / 舞狮、罢宴曲





统一新罗时代非常重视乐器，宫廷里有专门保管玄琴、万波息笛等乐器的仓库“天尊库”，社会上还出现了“三弦三竹”一词。“三弦三竹”指三种弦鸣乐器与三种吹管乐器，“三弦”是伽倻琴、玄琴与琵琶，“三竹”是大笒、中笒与小笒，这6种乐器很可能是当时最珍贵的乐器。





在“三弦三竹”中如今仍广为演奏的只有伽倻琴、玄琴与大笒。琵琶则一度失传，近年来国乐家们努力借鉴中国琵琶的演奏方法。遗憾的是，中笒早已失传。





“三竹”中管身最小的小笒早在统一新罗时代就已经失传，现在的小笒是到了近代重新创制的，而且不像大笒与中笒，管身上没有清孔。清孔位于将气息吹进乐器的吹孔与用手指调音的指孔之间，贴有芦苇膜制作的笛膜，吹奏时用气息震动笛膜发出独特的高频率震音，叫作“颤音”。颤音夹杂着嘘嘘的风声，比较粗糙、沙哑，有的人听了会觉得刺耳。小笒因为没有清孔，所以能发出清脆又明亮的音色。

{音乐1：《献给兰的歌》 /小笒-韩忠垠 }





“三竹”按照管身大小来区分，管身越小发出的音阶也越高，小笒就是当今吹管乐器中发出最高音阶的乐器。与小笒的音色相似的吹管乐器还有短箫。短箫管身小，易于吹奏，所以韩国的小学会指导学生学习短箫。小笒与短箫虽说都是吹管乐器，音色也相似，但小笒与大笒、横笛一样是横吹，短箫则把管身竖起来吹，而且只有5个音孔，很难发出多样的音色，但可以演奏民谣或《灵山会相》等风流音乐。





短箫与笙簧的音色都具有神秘的色彩，且两种乐器的音色很搭配，因此经常一起用来表演二重奏，于是便出现了两种乐器合奏的形式——“笙箫并奏”，主要表演改编自歌曲伴奏音乐的器乐曲《水龙吟》。今天给大家欣赏的是北韩作曲家孔英松（音）于1965年创作的乐曲《哨站之春》，这首乐曲本来是短箫独奏曲，后来以编曲后的伽倻琴乐曲形式传入韩国。

{音乐2：《哨站之春》 / 短箫-李镕九、伽倻琴-文良淑}





短箫，顾名思义指管身短的箫。箫一般指竖吹的乐器，最具代表性的是洞箫。短箫在朝鲜王朝末期才问世，洞箫则从高丽时代起广为流传。





韩国有句俗话说：“屋里洞箫”，意思是在别人面前不敢演奏，却炫耀自己在家里很会吹洞箫，以洞箫比喻那些不善于交际、不懂人情世故、自以为了不起，但在公开场合却不敢说话的人。洞箫出现在俗语之中，说明其从古时起就是非常普遍的乐器。





洞箫像大笒一样也有清孔，音色粗糙、沙哑，这也是洞箫的魅力与特点。在朝鲜王朝时代，洞箫曾用来演奏《宗庙祭礼乐》等宫廷音乐，后来渐渐淡出乐坛与人们的记忆。如今，只有咸镜道北青地区流传的《北青狮子假面戏》中演奏洞箫。令人感到鼓舞的是，近来风流音乐或现代国乐作品中开始加入洞箫演奏，传统乐坛正在努力拓宽洞箫的演奏范围。

{音乐3：《北青狮子假面戏》中的“舞狮”、“罢宴曲”/洞箫-董善本、高壮旭（音）、鼓-吕在成（音）、锣-金德礼（音）}