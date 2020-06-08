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北韩以韩国政府放纵脱北者团体向北韩散发传单为由，从9日中午开始关闭包括南北韩首脑热线电话在内的南北韩间一切通信联络渠道。





北韩官方通讯社《朝鲜中央通讯社》报道称，劳动党中央委员会第一副部长金与正和劳动党中央委员会副委员长金英哲在8日举行的对韩项目部门工作总结会议上下达了该指示。





这可以看作是北韩采取的一种走极端战术。其首要原因在于对韩国脱北者团体向北韩放飞传达感到极大不满。





金正恩委员长执政后，北韩开始进行金正恩偶像化工作，以将金正恩塑造成如其祖父、已故北韩国家主席金日成般的伟大领导人形象。但是韩国脱北者团体向北韩散发的传单中含有谴责金正恩的内容，因此北韩作出了剧烈反应。





北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正发表谈话，谴责韩国脱北者团体向北韩散发传单后，北韩连日举行大规模群众集会，向韩方发起抨击和诽谤。





6月10日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道，“朝鲜社会主义民主女性同盟”9日在黄海南道信川博物馆前举行抗议散发单的群众集会，并列出“南朝鲜当局者的行为更可恶”，“必须全面断绝北南关系”，“要把民族叛逆者、垃圾人——脱北者碎尸万段”等口号，强烈谴责韩国。





目前，北韩内部困难重重，特别是在新冠疫情爆发后经济状况更加困难，不满情绪日益增长。因此，北韩领导班子认为有必要抑制北韩居民的不满情绪。





在经济陷入严重困境的情况下，北韩采用的方式是让民众对外发泄不满情绪，并将韩国作为其吐露不满的对象。这也可说是金正恩偶像化的一道过程。





最近，北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正再次引人注目。目前，金与正的职称是劳动党中央委员会第一副部长，但是本月5日劳动党统一战线部预告将关闭“南北共同联络事务所”时强调，韩国要铭记这是“总管韩国事务”的金与正第一副部长发出的警告。





一直以来，北韩由劳动党核心人物负责韩国相关事务，而劳动党统一战线部此次正式表示金与正总管韩国事务，意味着金正恩已成为名副其实的北韩第二号人物。





金与正确实在主导韩国相关事务。今年3月首次以自身名义发表谈话，猛烈抨击韩国总统府青瓦台时，金与正只是个副部长，但是现在能与劳动党中央委员会副委员长平起平坐。因此，职称升级的可能性很大。北韩国务委员会委员长金正恩首先让其胞妹金与正掌管韩国事务，并逐渐扩大其负责掌管的事务范围，自己则扮演所谓的“太上皇”角色，开展“兄妹搭档统治”。





6月4日，北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正就韩国脱北者团体向北韩散发单一事发表有可能断绝南北韩关系的威胁性谈话后，韩国政府立即表示正在制定限制散发对北韩传单的相关法律。





对此，部分媒体批评韩国政府在看北韩的眼色，并强调“禁止散发传单”与“表现的自由”相抵触，有可能在立法过程中会出现分歧。





其实，执政党“共同民主党”从在野党时期开始就试图推进《禁止向北韩散发传单法》，其最大原因是为了保护与北韩接壤地区居民的生命安全，但这与国民基本权和表现的自由相抵触而变得不了了之。





由于进步阵营和保守阵营就此问题持不同立场，难以在国会获得通过，因此韩国政府有必要说服脱北者团体以其他方式替代散发传单。





不论如何，北韩关闭南北韩间一切通信联络渠道，《9.19南北军事协议》也面临被废弃的危机。





2018年9月19日，在南北韩将军级军事会谈中就恢复韩半岛东西海域军事通信线路达成一致，并为防止偶发性武力冲突适用5个程序。如果《9.19南北军事协议》被废弃，北韩有可能对韩国发起军事挑衅。





最近，北韩也未停止发起军事挑衅。如发射大口径火箭炮和短程导弹，还向位于韩半岛非军事区中部的韩军哨所开枪等发起低强度军事挑衅，但是进行核试验与试射洲际弹道导弹等发起高强度挑衅的可能性可以说微乎其微。





北韩为摆脱经济困难，有必要改善美北关系和南北韩关系，特别是为重启美北对话营造良好氛围。在此情况下，北韩不会发起高强度挑衅，但是有可能为阻止韩方向北韩散发单持续发起低强度挑衅。





当地时间6月9日，美国国务院对北韩关闭南北韩间一切通信联络渠道表示失望等，向北韩发出了警告信息。因为北韩此举固然是针对韩国，但也有压迫美国之意。





美国总统特朗普表示，他不介意北韩发射短程导弹，但是此次对北韩的举措表示失望，意思是警告北韩不要越过红线。特朗普总统可能认为，如果继续放纵北韩发起低强度挑衅，今后也有可能发起高强度挑衅。





目前，特朗普总统希望美北关系在大选结束前能保持现状，但是金正恩委员长并非如此。因此，北韩试图通过低强度挑衅和抨击韩国政府来博取美国关心。在此情况下，美国政府为遏制北韩在大选期间发起高强度挑衅而对北韩发出了警告性信息。





去年2月底在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂后，南北韩关系受其负面影响而陷入困境，目前处于有可能倒退到《4.27板门店宣言》以前的状况。因此，韩国政府必须周全地分析其原因，并密切关注北韩今后走势，制定相应的对策方案。