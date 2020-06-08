ⓒ Youtube

北韩的广播给人以生硬、粗犷的感觉。因为北韩的播音员都以严肃的表情、激昂的语调播报新闻。





但是近几年来，北韩的广播风气发生了变化。特别是在被推测为北韩当局注册运营的优酷自频道上传多种多样的视频，且其形式和内容可谓破格新颖。





进入本世纪10年代后，北韩通过创建网站和注册社会媒体账号等方式，积极展开对外宣传活动。





其中，最具代表性的是北韩对韩宣传机构“祖国和平统一委员会”运营的“我们民族之间电视”优酷频道。但因其内容生硬古板，且以宣传北韩体制为目的而未能吸引网民。





2017年8月注册的“Echo DPRK”优酷频道则改变以往古板、生硬的风格，以每周2-3个视频的频率更新题为《恩雅的平壤之旅系列》的节目。





“Echo”是回音、反响之意，“DPRK”是朝鲜民主主义人民共和国的英文缩写。视频中有个叫做“恩雅”的年轻女性在宣传北韩体制的同时，介绍平壤欣欣向荣的繁荣景象。





此外，“New DPRK”则今年4月起制作一系列由名叫“李秀珍”的小女孩介绍平壤日常生活的优酷视频进行集中传播等，金正恩委员长执政后，积极展开优酷视频对外宣传活动。





最近，北韩的优酷视频拍得相当不错。北韩的优酷视频播主不像播音员那样以激昂的语调称颂“领袖的恩惠”。





“Echo DPRK”优酷频道的年轻女播主穿着时尚，并以流利的英语介绍平壤最具代表性的地方。不用“回音”而用英语“Echo”，意味着该频道是为迎合外国年轻人的意趣而开设的。





在4月30日上传的视频中，佩戴金日成徽章的播主“恩雅”在演播室里戴着耳机，以流畅的英语唱歌、交谈，并介绍北韩内部情况。





一般来说，北韩女性在正式场合都穿“韩服”，也就是北韩所说的“朝鲜服”，但是播主“恩雅”穿着带花纹的衬衫和风衣，将焦点放在金正恩时代对外宣传层面上。





她除了介绍平壤著名的旅游景点以外，还以平壤的超市、百货商店为背景，表现出在当前的新冠危机下，特别是在国际社会对北韩制裁局面下，北韩居民也能如此过美好生活的一面，并通过流利的英语口语实力炫耀北韩也有能够引领世界科技、文化潮流的播主。





另一名优酷视频播主最近也引人关注。“New DPRK”优酷频道从今年4月起一个月内发布了3个以生活在平壤的小女孩“李秀珍”为主角的视频。





身穿漂亮的连衣裙，扎着两个辫子的7岁小女孩“李秀珍”，一边弹着钢琴，一边展示其幸福的日常生活。





她住在带电梯的公寓楼里，家里有钢琴、电风扇、沙发、大型鱼缸等，是平壤典型的上流阶层家庭。





由于该视频大部分内容用韩语制作，且北韩居民使用网络受到限制，因此北韩可能将韩国公民设定为该视频的主要收视对象。





李秀珍小朋友居住的平壤公寓楼是一般居民难以入住的高级公寓，而且她钢琴弹得好，家里有点心吃，还请朋友到家里来玩。由此推测，李秀珍的父亲是有权势的北韩上流阶层人士。





在北韩的体制下，能享受这样的生活，且一个年仅7岁的小女孩能通过视频介绍其日常生活景象是极少见的事情。





不论如何，北韩试图通过该视频向世人展现在极度封闭的社会也能通过教育培养出优秀的人才。





这样的视频像似平凡的北韩一般居民将其日常生活直接上传到优酷频道，但是洗去精心打造演出的感觉。





在北韩，一般居民难以链接到优酷，因此这些视频显然不是给北韩居民看的。换句话说，北韩当局为将优酷视频作为对外宣传的手段而介入其中。





据推测，北韩国务委员会委员长金正恩指示有关当局寻找崭新的宣传方式后，其胞妹、北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正在负责策划北韩优酷视频。





李秀珍小朋友通过优酷视频表示，她将成为优秀的人报答“金正恩首领”。





她强调“首领的恩惠”，这一切优惠都由领导人所赐，因而将其日常生活公诸于世。但其中含有宣扬其伟大的领导人，宣传北韩体制的优越性。





由于国际社会尚未松绑对北韩制裁，北韩为克服经济困难，维护体制稳定而通过新的方式展开对外宣传活动，从而表现出将以自力更生摆脱当前困境的强烈意志。





特别值得一提的是，由于金正恩委员长的胞妹、北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正负责指导对外宣传鼓动工作，因此今后将积极展开迎合年轻潮流的对外宣传活动。





那么，韩国公民观看北韩以宣传其体制为目的制作的视频是否存在问题呢？





上月27日，韩国统一部发言人吕尚基在新闻发布会上表示，韩国法律不禁止个人观看北韩制作的广播和视频，但是不可将此传播给第三者。也就是说，韩国公民皆可观看北韩的广播和视频，但是不可转发给他人。





目前，大韩民国是分裂的国家，且南北韩过去展开体制竞争，关系时好时坏，即便营造了和平氛围，韩国依然存在《国家安全法》。





《国家安全法》第7条规定，禁止赞扬和鼓励北韩。但是近来通过优酷频道可以看到北韩的广播和视频，因此统一部发言人吕尚基表示，韩国公民可以观看北韩的广播和视频，但是将其转发到本人的博客或其他社交网络是违反《国家安全法》第7条和《广播通信法》、《信息保安法》的行为。总之，韩国政府目前禁止国民传播北韩的广播和视频。





近几年来，北韩为迎合世界潮流而改变其对外宣传方式。因此，北韩将以优酷视频播主“恩雅”和“秀珍”为首，今后将通过多种多样的媒体积极展开对外宣传活动。