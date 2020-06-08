韩国网红走访中国美食之乡

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：成惠英（YouTube中餐食史讲故事网红）





中国美食的魅力不仅在于它的“色”“香”“味”，还在于它无穷无尽的历史故事。本期节目有请专门以研究中国美食当中的历史故事，并和韩国粉丝进行分享的网红成惠英，为我们介绍一下她前往中国成都探访“三国故事”美食之乡的感想。









南：惠英，你好！请你和我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

成：听众朋友们，大家好！我是介绍美食历史的成惠英。我是在Youtube“食史电视”（식사TV）介绍每道菜背后隐藏的有趣故事, 和喜欢中餐、喜欢中国历史的粉丝们每周“吃”一顿美食的历史。

南：你最近都在忙什么呢？

成：首先运营好自己的Youtube频道，每天看着自己说话的视频其实很尴尬，对自己有很多不太满意的地方。尤其是我觉得我的表达方式比较容易激动、缺乏亲切感。为了改正这个毛病，去年年底我还在一个培养播音员培训班专门学习了节目主持和播音课程。另外，为了让视频内容更加丰富多彩，在内容和编辑方面我都做了一些新的尝试。

南：记得上次你告我们你有一个很重要的计划，就是去中国直接探访美食之路，不知道是否兑现了呢?

成：谢谢您还记得我的“美食之路”计划。托粉丝们的福，我的第一期“美食之路”已经顺利完成了。第一站是四川的成都。

南：你为什么要选择成都呢？

成：作为美食之路的第一站，选择成都的原因很简单，就是我特别喜欢吃川菜，这也是我在《食史TV》介绍的饮食当中，川菜占的比重比较大的原因所在。每当有人请我吃饭问我想吃什么，我就毫无犹豫的说要吃川菜了! 可是我去中国出差工作那么多次，一直没有机会去四川吃川菜。这一次我趁着中秋节年假跟中国朋友一起访问了四川成都，尽情享用了很多四川的美食。

南：那你在四川都做了哪些事情呢？

成：访问成都之前，我做了一些计划，比如要访问哪些地方，吃很多好吃的美食固然重要，但更重要的是让韩国粉丝们能多了解中国菜的来历和魅力，跟粉丝们分享在当地吃川菜有什么不同，也顺便介绍一下这些川菜背后的故事。

在成都我访问了陈麻婆豆腐总店，点了麻婆豆腐、夫妻肺片、担担面、肠粉等等各种川菜，做吃播的同时，顺便也讲这些菜名的来历。陈麻婆豆腐总店的墙上还挂着很多旧照片，可以看到很多挑油的脚夫的影子, 他们经常在旁边的小饭店买点豆腐和牛肉之后，把他们卖的菜油给小饭店的老板娘做菜，结果这位脸上带微麻的老板娘做的豆腐菜特别好吃，人们开始把他叫做“陈麻婆豆腐”，后来这道菜改名为今天我们所知道的那道麻婆豆腐了。









南：韩国粉丝们看了你的视频反应怎么样啊？

成：我在频道里已经上传了成都美食的第一部视频，因为特别想让粉丝们能欣赏到当地的美味川菜，做了一些菜肴特写。其中麻婆豆腐和担担面等，韩国人也比较熟悉，所以他们觉得很亲切。夫妻肺片和肠粉等对韩国人来说还是比较陌生，粉丝们的反应很有意思。很多人更关注他们没吃过的菜，说有机会一定要去吃。

南：这次美食之旅给你印象最深刻的是什么呢？

成：我有一部非常喜欢的电影叫《好雨时节》，是中国的女演员高圆圆和韩国影星郑雨盛主演的爱情片，郑雨盛在他去中国出差的第一天，遇见了美国留学时候的初恋对象高圆圆。两人相见的地点就是杜甫草堂。每当看这部电影的时候都会想到有机会一定要去杜甫草堂里的竹林小道走一走，也要吃两个人约会的时候吃的肠粉！因此这次我特意访问了杜甫草堂，出门之后在旁边的小饭店喝了一碗肠粉，实现了我长久以来的愿望。

另外, 成都被称为三国文化的圣地，作为喜欢诸葛亮的一名外国人，我还访问了诸葛亮和刘备等蜀汉时期的英雄纪念地--武侯祠。看了三国时期很多著名的将军，也亲眼看到了在《食史电视》的“油条篇”里介绍过的岳飞将军亲自刻写的《出师表》。觉得那里真的是喜欢三国时期历史文化的人值得去看一看的地方！









南：你的个人电视台开播已经有一年多了吧？这段时间有了怎样的变化呢？

成：对的，到今年5月份就一年了。在短暂的1年的时间里我的频道也经历了不少的变化。首先工作方面，刚开始我有一位编辑老师帮我剪视频了。但现在由于要编的视频数量多，而且最近在外边拍的视频比较多，每一个视频素材的编辑方向都很特殊，所以我开始尝试自己编辑，家里还开设了一个迷你录音室，自己录、自己编。

在内容方面，之前我只介绍中餐的历史给韩国人听，现在又加了一些很多韩国人都不知道的韩餐故事给粉丝们听。作为第一部，不久前我还制作了今年年初获得奥斯卡最高奖的韩国电影《寄生虫》里的主题美食-짜빠구리, 就是韩国的泡面和乌冬面混合的韩式杂酱面的故事。

南：那么下一次你的美食之旅将会是哪里呢？

成：下一站应该是北京了。我在北京读的大学本科，研究生毕业后第一次开始工作的地方也是北京，北京对我来说可以说是第二个故乡。我下次计划针对90后和00后的粉丝们，专程去访问北京市内的几所大学，给大家介绍每所大学的特色菜，您敬请期待Youtube《食史TV》频道哦！（图片来自嘉宾）