调查显示韩生物科技及保健产品出口将迅速恢复

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韩国全国经济人联合会11日表示，面向全韩国11家证券公司调查中心负责人的一项调查结果显示，韩国15大出口主力产品中，生物科技及保健、半导体、蓄电池等的出口将快速恢复，钢铁、石油、一般机械等产品则要到明年下半年才能恢复。





调查结果显示，24%的应答者预计出口复苏和增长最快的是生物科技及保健产品，其次是蓄电池（23.3%）和半导体产品（22%），电脑和无线通信分别为10.7%和8%。22%的应答者认为钢铁制品的出口恢复最慢，其次分别是石油产品（15.3%）、一般机械（13.3%）、石油化学（9.3%）和纤维类（9.3%）。





45.4%的应答者认为，解决出口低迷的必要方案为扩大对研发投资的扶持、提高产业竞争力。对此，全国经济人联合会分析称，为克服新冠病毒疫情和美中矛盾等外部因素引发的出口危机，应通过提高技术实力等来加强竞争力。





全国经济人联合会还强调，出口市场正面临着新冠病毒疫情引发的贸易保护主义扩散、全球供应链重组等变化，不确定性上升，需要政府改善企业经营环境，扩大对投资的支援、放宽规制、提供税制支援等。





另外，51.4%的应答者认为，韩国出口产业面临的最大困难是新冠病毒疫情造成的不确定性，其次为全球需求减少（15.2%）和美中矛盾（15.2%）。





后新冠时代的出口展望中，最受关注的领域是生物科技及保健。90%的应答者认为该领域的出口复苏和增长已经开始。





从6月上旬的出口情况来看，该领域的增长十分明显，尤其是医药品出口同比猛增136.7%。受疫情在全球扩散的影响，韩国的诊断试剂等医药品和医疗器械的出口额大幅上升，这一趋势在未来较长一段时间内仍将持续。





蓄电池和半导体出口预计最迟将在今年三季度恢复。60%的应答者认为蓄电池的恢复时间是今年三季度；一半应答者认为半导体出口已经开始恢复，另一半认为将在今年三季度恢复。





33.3%的应答者认为钢铁产品出口将在明年下半年恢复，占比最高；22.2%认为将在2022年后。另外，大部分预测认为一般机械出口的恢复时间为明年下半年，石油产品为明年上半年。





与此同时，今年6月前10天（1日至10日）的出口额为123亿美元，同比增长超过20%，不过这主要受到了今年6月工作日较去年多两天的影响。日均出口额则为15.4亿美元，同比减少9.8%。





若不计入工作日的影响，出口出现增长的产品为医药品、半导体、无线通信等，石油产品、乘用车、汽车零部件等分别出现了30%以上的大幅萎缩。





另外，进口额为136亿美元，同比增长8.5%。由此6月前10天贸易收支出现13亿美元的逆差。