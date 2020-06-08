新冠病毒疫情冲击韩国就业市场

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新冠病毒疫情对韩国就业市场的冲击正在显现，5月就业人数减少超过39万人，失业者和失业率均达到1999年以来的最高水平。





对此，韩国经济副总理兼企划财政部长官认为，贸易对象国的经济萎缩导致韩国出口减少，对制造业就业造成了负面影响。





韩国统计厅10日发布的《2020年5月就业动向》显示，上月就业人数为2693万人，同比减少39.2万人。





自今年3月以来，就业人数已连续第三个月减少，3月减少19.5万人，4月减少47.6万人。这还是全球金融危机后的首次，受全球金融危机影响，韩国就业人数从2009年10月至2010年1月连续四个月减少，减幅分别为2009年10月6000人、11月3.4万人、12月3.4万人、2010年1月1万人。





统计厅表示，就业人数以面对面服务行业为中心减少，不过5月初转换为生活防疫体系后，住宿及餐饮、教育服务等行业的减幅较4月有所收窄。





从年龄来看，除60岁及以上外，所有年龄层就业人数均出现减少。其中40-49岁人群减幅最高，达18.7万人；30-39岁人群减少18.3万人，20-29岁人群减少13.4万人。60岁及以上人群则增加了30.2万人。





从行业来看，批发零售业、住宿及餐饮业、协会及团体、修理及其他个人服务业、教育服务业、制造业等的就业人数出现减少，卫生及社会福利服务业、农林渔业、运输及仓库业等出现增多。





失业人数为127.8万人，同比增多13.3万人；失业率为4.5%，同比上升0.5个百分点。15至64周岁人群的就业率为65.8%，下滑1.3个百分点。放弃求职者为57.8万人，同比增长3.9万人。





体现体感失业率的扩张失业率较一年前上升2.4个百分点至14.5%，是2005年统计实施以来的同期最高值。青年群体扩张失业率为26.3%，同比上升2.1个百分点，同样为2015年以来的同期最高值。





经济活动人口为2820.9万人，同比减少25.9万人；非经济活动人口增长55.5万人至1654.8万人。





目前的就业状况意味着新冠病毒疫情对经济的负面影响已成为现实，有意见担忧随着今后全球大流行情况的持续，无法排除进一步恶化的可能性。





除就业以外，疫情对金融部门的影响也在逐渐显现，5月韩国主要商业银行的延滞率均出现上升，上升幅度虽然不大，但是金融界内部认为，疫情的影响将在下半年正式显现。





针对这一情况，韩国政府已出台了稳定就业一揽子政策，包括迅速提供55万个以上的就业岗位、发放雇佣稳定支援金和紧急雇佣稳定支援金等，并已向国会提交第三轮补充预算案。洪楠基强调，为迅速应对就业市场不确定性走高的情况，应在最短时间内敲定补充预算案。