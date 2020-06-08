北韩切断南北所有联络通讯渠道

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北韩9日以对北传单为由切断了南北所有通讯联络渠道，并将韩国定性为“敌人”，宣告将采取废除南北军事协议等进一步措施。





韩国统一部对此表示，应遵守南北间协议保存通讯联络线；韩国政府遵守南北协议，并将为韩半岛的和平与繁荣持续努力。





朝鲜中央通讯社报道称，从6月9日12时起全面切断、废除南北间的通讯联络渠道。切断对象包括南北共同联络事务所联络线、军方间的东西海通讯联络线、通讯试验联络线、劳动党中央委员会总部大楼和青瓦台之间的直通通讯联络线等。





朝鲜中央通讯社还报道称，前一日劳动党第一副部长金与正、劳动党中央委员会副委员长金英哲在对南工作部门会议上表示，应将对南工作彻底转换为对敌工作，并审议了《旨在明确清算罪责的阶段性对敌工作计划》，下达了全面切断通讯联络线的指示。





北韩当天对南韩的所有通话尝试未予以任何应答。韩国统一部于上午9点、中午12点通过联络事务所尝试通话，但北韩未接听；统一部还于上午、下午拨打了两次电话，北韩依然未接听。





北韩提出的理由为脱北者团体散播对北传单。本月4日金与正曾发表谈话强烈谴责散播对北传单的行为，并警告若南韩当局不采取相应措施，将关闭联络事务所、拆除开城工业园区、废除《9•19南北军事协议》等。金与正是北韩国务委员长金正恩的胞妹，最近正面参与南北关系问题，持续发表对南强硬言论，成为北韩的实权人士。





这并非北韩首次谴责对北传单，不过这次的表现与过去截然不同。首先此前北韩将矛头指向散播传单的团体，不过这次则正面批判韩国政府，使用各种粗俗的词汇进行强烈指责。其次，“脱北者”曾是《劳动新闻》等面向北韩居民的媒体的禁忌词汇，不过这次这些媒体毫无顾忌地提到了“脱北者”。





分析认为，综合这些因素，可以认为北韩在河内美北峰会破裂后对美北关系和南北关系的不满已达到顶点，对新冠病毒疫情带来的全球政局变化也抱有极大的危机感。为此，北韩正试图团结内部，并将对南施压力度提至最高。





青瓦台以国家安保室为中心对北韩此次举动的背景进行分析，探讨应对措施；统一部检举了散播对北传单的团体，并考虑取消涉事团体的成立许可。不过阻止散播对北传单已激发韩国国内矛盾，若北韩采取进一步措施，韩方也并无妥善的应对方案。





分析预测，北韩接下来可能采取废除明确禁止南北间敌对行为的9•19军事协议，并进行对南军事挑衅。由此文在寅政府在南北关系问题上的最大政绩联络事务所和军事协议面临存废危机，南北关系也有可能退回到平昌冬奥会戏剧性转机前的状态。