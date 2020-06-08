Super Junior K.R.Y发行全新抒情专辑《我们的青涩季节》

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Super Junior 抒情小分队K.R.Y本月8日发行了国内首张EP《我们的青涩季节（When We Were Us）》，为久违的歌迷送上优美的抒情音乐。

专辑同名主打歌《我们的青涩季节》融入了3位主唱细腻的感情和超强的唱功，是一首传统抒情风格的歌曲。歌曲从前半部分柔和的钢琴旋律，到后来极具戏剧性的音乐叙事的展开，让人印象十分深刻。

《我们的青涩季节》歌词内容能够让人依稀感觉出对深爱的人的思念。这首歌也包含成员们对一直以来守护在身边的歌迷的感谢，因此更具一番特殊意义。

专辑发行前，Super Junior团综《SJ Returns 4》也向歌迷公开了新专辑制作的幕后故事。K.R.Y的3位成员艺声、厉旭、圭贤也介绍称：“新专辑不仅收录了哀伤的情歌，也有让人心动的中速歌曲等，共有6首风格各异的歌曲。”

Super Junior K.R.Y曾发行过多首单曲，且在日本发行过专辑。此次发行的EP，也是艺声、厉旭、圭贤3人作为K.R.Y小分队成员而正式发行的首张国内专辑。目前，Super Junior K.R.Y已经全面开启了回归活动。