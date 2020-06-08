MONSTA X爆笑乔装舞蹈视频公开

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MONSTA X近日在官方YouTube以及NAVER V LIVE频道中上传了全新EP主打歌《FANTASIA》的乔装版舞蹈视频，引发歌迷关注。

MONSTA X成员在视频开头问好并介绍说：“我们将为大家呈现一版特别的舞蹈，我们会随机选择角色进行乔装表演。”通过抽签，最终Shownu（孙轩宇）、李玟赫、基显（刘奇贤）、蔡亨源、李周宪、I.M（任昌均）分别扮成了渔夫、儒生、大王、恐龙、复古学生以及英国皇室贵族，并完成了《FANTASIA》的舞蹈。

各色服装不仅没有掩盖成员们自身的魅力，反而让整段表演变得更有氛围。除了基本的舞蹈动作外，成员们还将各自装扮的角色的特征表现出来，十分有趣。其中最为抢眼的便是蔡亨源的恐龙角色，因为个头大又十分可爱，一举一动都成功触发其他成员及歌迷的笑点，也让整条视频的趣味性倍增。

此次乔装版舞蹈视频音乐《FANTASIA》是MONSTA X近来发行的EP《FANTASIA X》的主打歌。歌曲内容为冲破一切障碍勇往直前，展现了MONSTA X一直以来引以为傲的霸气十足的音乐力量。

目前，MONSTA X正携新歌《FANTASIA》开展丰富多彩的新专辑回归活动。