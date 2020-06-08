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1.番茄新功能，多吃可防晒。德国和荷兰科学家的研究结果表明,多吃一些番茄可起到防晒作用。两国的科学家在研究中发现,如果每个人每天食用40克番茄,被太阳晒伤的风险将减少40%;如果再加上10克橄榄油,那么防晒的效果就会更好。科学家认为,这可能是番茄红素在防晒伤方面起着主要的作用。

2.不能吃感光蔬菜。如果是比较容易长斑的皮肤,盛夏季节最好不要吃“感光”蔬菜。芹菜、香菜、白萝卜等属于“感光”蔬菜,这些蔬菜让爱长斑的皮肤更容易长出色斑。这个季节反而应该多吃一些抑制色素沉淀、让皮肤变白皙的蔬果,例如猕猴桃、草莓、西红柿、橘子、卷心菜等。

3.晒后不能用热水洗脸。如果在外边晒了一天,再用热水洗脸,就如同被热水灼伤。只有凉水才能令毛孔收缩,令肌肤冷却下来,达到消热退红的作用。而使用了热水,会让毛细血管扩张、充血,出现片片潮红，甚至长出晒斑,尤其是游泳或者户外运动后一定要多加注意。

4.穿上彩色T恤抵挡阳光。衣服的防晒能力首先取决于衣服的质料,其次是色泽,比如,棉质衣服的SPF值大约为15到40;聚酯浅色衣服的SPF值大约为7到10;针织浅色衣服的SPF值大约为4到9。一件彩色的棉质T恤,它对紫外线的过滤效果要比白色的好。

另外，已经长了晒斑点的同学可以这样做，去买来白醋和甘油，将白醋与甘油按2：1混合，平时用来搽皮肤，一日二至三次，不仅能使皮肤湿润，而且可以减少黑色素的沉积，淡化斑点。一个月后，你的皮肤将变得细腻白嫩、洁净光滑，而且富有弹性。





（文中窍门来自刘*听友）