ⓒ YONHAP News

古墓壁画堪称三国时代最具代表性的、最珍贵的文物之一，其中高句丽王室贵族墓的古墓壁画尤为突出，不仅非常精美，还丰富多样，让世人为之惊叹不已。三国中新罗与百济也受到高句丽墓葬文化的影响，也留下了为数不多的古墓壁画。





三国的古墓壁画与墓葬形式息息相关。三国时代人相信人死后灵魂会留在人间，为了在王室与贵族的坟墓里安置陪葬品，古墓从在地面上堆积石头的积石墓发展成巨大的封土石室墓。为了点缀巨大的坟墓，高丽人在石室的四面墙壁描绘故人的生活、服饰、狩猎、娱乐、四神图等神话传说以及菩萨等宗教内容。据推测，高丽人首先在墓壁上涂抹一层白垩土，然后用矿物颜料画画儿或在磨光的石壁上直接画画儿，有的墓壁上还镶嵌珍贵的宝石等，这种古墓壁画在全球壁画史上非常罕见。不仅如此，很多古墓壁画的内容丰富多彩、简洁明快、五彩缤纷，还具有装饰性的图案等，从中不仅可以看到高句丽人的生活习俗，还具有高度的艺术与历史价值。最具代表性的高句丽古墓壁画有舞蹈塚、狩猎图、五盔坟4号墓的四神图等，这些古墓壁画的色彩即使过了1500多年的岁月，时至如今也仍然生动逼真、栩栩如生。





高句丽古墓壁画主要分布在曾经是高句丽首都的中国集安与平壤附近，迄今发掘的106座壁画墓中，76座集中分布在北韩平安道与黄海道。在韩国忠南公州的松山里与扶余的陵山里各发现了1座百济壁画墓，在庆北荣州则发掘了2座新罗壁画墓，其中，在顺兴新罗古墓群中就有一座韩国境内唯一的高句丽壁画形式的壁画墓，新罗石室墓的墙壁上画有故人肖像、高大的柳树、女人画像、故居、大力士画像、鸟儿、山峰等画得非常精美,尤其北面的墙壁上画着大型莲花图与云文图，这是反映佛教与道教元素的风景画，表现出将故人的灵魂引导至西方净土的宗教观。整体来看，壁画的内容与笔体以高句丽古墓壁画为背景，却展现出地区色彩，这是因为顺兴位于高句丽与新罗边界，在文化交流的过程中无疑受到高句丽的影响。



