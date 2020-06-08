你身边的“工作伙伴”——韩国“Neuromeka”公司

ⓒ Neuromeka

韩国企业通过一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Neuromeka”公司，它是协作机器人领域的领导者。让我们与公司首席执行官朴钟勋（音译：박종훈）先生一道，聊一聊他们公司。





工业机器人旨在替代人工，它们在与人隔离的地方工作。相比之下，协作机器人是指在共享空间中与人类合作以协作人们工作，提高工作效率。因此，对于协作机器人而言，感知人类的动作非常重要。工业机器人不了解人类，因此它们可能会伤害工作场所的工人。与工业机器人不同，协作机器人的安全事故风险更低。此外，他们可以执行各种任务。正是因为这些好处，协作机器人被认为是工业机器人的替代品。这将大幅减少工人数量，引起中小型制造商的关注。





朴钟勋先生在浦项工科大学学习机械工程。作为机器人软件和控制器技术的专家，他从事机器人研究超过二十年。他于2013年创立了韩国“Neuromeka”公司，希望开发易于使用且价格低廉的协作机器人，开启一个小型制造商可以使用的协作机器人时代。从一开始，公司就专注于小型公司的生产线。它开发出了核心技术来提高协作机器人的价格竞争力。





ⓒ Neuromeka

中小型制造商一直希望引进协作机器人，但由于机器人的价格超过3万美元，价格昂贵而且功能复杂，因此大多数人都没办法引进。韩国“Neuromeka”公司通过其核心技术解决了这些问题。凭借原创的控制算法，公司创建了易于安装和使用的机器人。当人与机器人发生碰撞时，机器人会根据算法检测，无需任何传感器，以避免工作中的事故和伤害。用户可以使用应用程序随时随地实时检测协作机器人及其工作数据。基于创新技术，韩国“Neuromeka”公司成功批量生产了价格在1万美元左右的协作机器人。但是，将机器人放在工作场所并不意味着机器人就可以自己处理所有事情。即使在购买机器人之后，机器人自动化也需要额外成本。韩国“Neuromeka”公司正在以创新的方式解决这个问题。





韩国“Neuromeka”公司在分析、设计和安装到机器人的使用和维护整个过程中提供服务，因此，即使没有机器人工程师的小型制造商也可以引进机器人自动化并顺利投入运行。通过派遣机器人工程师到工作场所，韩国“Neuromeka”公司提供了客户所需的解决方案，并教员工如何使用机器人。在这个过程中，用户可以自行解决问题，并像机器人工程师一样熟练地使用机器人。韩国“Neuromeka”公司于2016年发布了专为中小型制造商量身定制的旗舰款协作机器人“Indy”。该公司计划在今年下半年生产更多先进的机器人，让世界各地的中小微企业都可以使用机器人。





韩国“Neuromeka”公司开发了经济实惠的协作机器人，它具有自主研发的核心技术，可以帮助韩国的小微企业挖掘新的增长引擎。韩国“Neuromeka”公司还将其产品销售到韩国以外的地区，例如中国和东南亚市场。未来，韩国“Neuromeka”公司必将成长为一家全球性的协作机器人制造商，给世界各地的中小微企业带来希望。