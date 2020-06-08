新冠病毒疫苗及治疗剂研发进展

ⓒ YONHAP News

韩国研究人员已经研发出新冠病毒疫苗及治疗剂的候选物质 ，并将其

转给民营企业。那么，韩国新冠病毒疫苗及治疗剂研发进展如何呢？今天节目里，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진 ）先生，与他共同聊一聊韩国及世界各国在开发新冠病毒疫苗及治疗剂方面的努力及其潜在影响。





韩国科学技术研究院的新型病毒融合研究小组已对新冠病毒疫苗进行了广泛的研究。该研究小组已将一种疫苗候选物质转移至HK inno.N 公司(前CJ Healthcare)。该小组还将用于病毒治疗的候选物质转给另一家私营企业“LegoChem生物科学”。虽然由国家资助的研究小组一直致力于疫苗的开发，但现在是私营企业将它们作为新产品发布的时候了。





研究新冠疫苗的小组是由政府资助的研究机构，其中包括韩国化学技术研究所。6月9日，研究小组将与治疗新冠病毒药物候选物质的相关技术转让给了私营企业，该候选物质无疑值得各界关注。它对猴肾细胞的测试显示出了显著的效果，其抗病毒效果比已经用于新冠病毒治疗的抗病毒药物瑞德西韦高约50倍。韩国计划最早在明年发布治疗剂，并在2024年推出疫苗。随着韩国加入研发新冠病毒治疗剂和疫苗的竞赛，这一领域的全球竞争变得更加激烈。





世界上许多国家，包括美国、英国、德国、中国和日本，都在争相开发这种病毒的治疗方法和疫苗。例如，美国生物技术公司“Moderna”在疫苗候选物质领域处于领先地位。它的目标是在今年年底之前完成3期临床试验，并在2021年推向市场。与此同时，阿斯利康与牛津大学合作生产了新冠病毒疫苗。这家英国跨国制药公司表示，其1期试验已成功完成，并将在9月产生显著的效果。中国也加入研发竞赛，并已进入第二阶段试验。中国国家主席习近平在“两会”以及在世界卫生大会期间都提到了中国在疫苗开发方面的成就。





世界大国一直对新冠病毒治疗和疫苗开发充满热情，因为史无前例的新冠病毒疫情迫使全球政治、社会和经济陷入停顿。美国政府于6月10日表示，“Moderna”将于7月开始对其疫苗进行3期试验，3期临床试验是在疫苗投放市场之前验证其安全性和有效性的最后阶段。6月8日，中国方面表示，中国科学院微生物研究所开始对其抗体药物进行人体临床试验。俄罗斯作为科学强国也正在加速疫苗的开发。赢得这场疫苗竞赛的国家将能够大大提高其经济和社会地位。





特效药物的成功开发将产生巨大的经济影响，并提高开发商及其国家的品牌知名度。过去的经验可以作为参考，一种称为达菲的抗病毒药物被证明对治疗H1N1流感有效，这个流感病毒于2009年爆发。开发商吉利德在发明该药物之前还只是一家小公司，但是正是因为这种药物，它实现了飞速的发展。





吉利德成立于1987年，当时只是一家小型创业企业。由于所研发的药物达菲对治疗H1N1流感病毒有特效，截至6月5日，该公司的市值约为960亿美元。韩国以推出了应对新冠病毒有效治疗方案而闻名。如果韩国能够成功开发出针对高度传染性疾病的疫苗或治疗方法，那么韩国将成为全球生物健康强国。





许多国家称赞韩国为应对新冠肺炎疫情采取的综合措施。当然，所谓的韩国隔离措施的附加价值是巨大的，但是韩国生物的附加价值将更大。疫情之后，预计韩国的出口将大幅下降，但是事实证明，韩国制造的药品、医疗设备甚至化妆品在国外都很畅销。韩国成功地控制了新冠肺炎疫情，提高了民族品牌以及公司和产品的价值。到目前为止，韩国的增长引擎一直是以半导体为主的IT行业。如果韩国能够成功开发新冠病毒疫苗，那么韩国将能够在生物和健康领域找到一个新的增长引擎。





由于韩国对新冠肺炎疫情做出了迅速而有效的反应，韩国医疗设备在海外的爆炸性需求不断增加。据韩国海关总署称，6月份上旬，药品和医疗用品的出口也增长了136％。此外，成功开发新冠病毒疫苗将为韩国提供一个新的增长引擎。正因如此，韩国应该全力以赴。





政府、私营企业和学术界应共同努力，但是相关的预算或资金非常不足，特别是政府的大力支持至关重要。我们希望韩国能够为应对新冠肺炎疫情开发出有效的疫苗和治疗方案。





美国和英国的全球制药公司已进入3期临床试验，因此最早可能在今年年底开发出新冠病毒疫苗。我们希望韩国也将采取积极措施，为最终战胜新冠肺炎疫情做出贡献。