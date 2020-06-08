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李濬荣

#明星档案 l 2020-06-16


职业：歌手/演员 

别名：Jun 

生日1997122 

出生地：首尔 

血型：AB型 

身高：185cm 

出道：U-KISS专辑《MONO SCANDAL》(2014) 

 

李濬荣不仅外俊朗，也是一位多才多艺的艺人。出道前，还是中学生的他便几乎每天苦练唱跳，在没有进入演艺公司的情况下，也坚持将自己的舞蹈视频毛遂自荐，发送给各家经纪公司，一心为实现自己的演艺梦想而努力。 

2014年，李濬荣以“Jun”作为艺名正式加入组合U-KISS。作为95后，李濬荣和U-KISS原成员的年龄相差很多，队内哥哥们也开玩笑称：“Jun的加入不仅拉低了我们的平均年龄，也增加了我们队的平均身高。”作为U-KISS成员活动期间，李濬荣主要在日本等海外地区活动，并积累了相当高的海外人气。 

2017年，李濬荣接拍首部影视剧作品《付岩洞复仇者们》，该剧虽不是大制作，但因十分有趣的剧情而成为当时的高分剧集，李濬荣的演技也让许多观众留下了深刻印象。同年年底，李濬荣参加了KBS偶像重振综艺《The Unit》，并一举成为男艺人组冠军，编入节目产生的组合UNB重新出道，再次证明了其扎实的音乐功底。 

2019年，李濬荣所属组合U-KISS正式宣布解散，李濬荣也正式以个人歌手及演员的身份在乐坛及影视圈发展。 

 

代表作： 

·电视剧： 

Good Casting》（2020 

《临时制先生》（2019 

《离别时已别离》（2018 

《付岩洞复仇者们》（2017 

·音乐专辑： 

《TELL》（个人单曲专辑，2019 

《BLACK HEART》（UNB，2018 

《BOYHOOD》（UNB，2018 

《准备迎接你》（U-KISS，2017 

《STALKER》（U-KISS，2016 

《Always》（U-KISS，2015 

MONO SCANDAL》（U-KISS，2014 

 

主要获奖经历： 

MBC演技大赏 男子新人演技奖（2018 

26届大韩民国文化演艺大赏 电视剧类新人奖（2018 

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