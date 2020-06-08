



职业：歌手/演员

别名：Jun

生日：1997年1月22日

出生地：首尔

血型：AB型

身高：185cm

出道：U-KISS专辑《MONO SCANDAL》(2014)

李濬荣不仅外形俊朗，也是一位多才多艺的艺人。出道前，还是中学生的他便几乎每天苦练唱跳，在没有进入演艺公司的情况下，也坚持将自己的舞蹈视频毛遂自荐，发送给各家经纪公司，一心为实现自己的演艺梦想而努力。

2014年，李濬荣以“Jun”作为艺名正式加入组合U-KISS。作为95后，李濬荣和U-KISS原成员的年龄相差很多，队内哥哥们也开玩笑称：“Jun的加入不仅拉低了我们的平均年龄，也增加了我们队的平均身高。”作为U-KISS成员活动期间，李濬荣主要在日本等海外地区活动，并积累了相当高的海外人气。

2017年，李濬荣接拍首部影视剧作品《付岩洞复仇者们》，该剧虽不是大制作，但因十分有趣的剧情而成为当时的高分剧集，李濬荣的演技也让许多观众留下了深刻印象。同年年底，李濬荣参加了KBS偶像重振综艺《The Unit》，并一举成为男艺人组冠军，编入节目产生的组合UNB重新出道，再次证明了其扎实的音乐功底。

2019年，李濬荣所属组合U-KISS正式宣布解散，李濬荣也正式以个人歌手及演员的身份在乐坛及影视圈发展。

代表作：

·电视剧：

《Good Casting》（2020）

《临时制先生》（2019）

《离别时已别离》（2018）

《付岩洞复仇者们》（2017）

·音乐专辑：

《TELL》（个人单曲专辑，2019）

《BLACK HEART》（UNB，2018）

《BOYHOOD》（UNB，2018）

《准备迎接你》（U-KISS，2017）

《STALKER》（U-KISS，2016）

《Always》（U-KISS，2015）

《MONO SCANDAL》（U-KISS，2014）

主要获奖经历：

MBC演技大赏 男子新人演技奖（2018）

第26届大韩民国文化演艺大赏 电视剧类新人奖（2018）