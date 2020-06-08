柳素英的小说《蚂蚁，我可怜的蚂蚁》

ⓒ Getty Images Bank

她有暴食症。

暴食症……我知道有厌食症还有多食症，但暴食症还是第一次听说。

所谓的暴食症同时拥有厌食症和多食症的特点，但更可怕也更令人痛苦。





그녀의 병명은 폭식증이었다.

폭식증....

거식증이나 혹은 그 반대편에 있는 대식증이라는 단어는

내게 꽤 익숙한 것이었지만,

폭식증은 처음 듣는 것이었다.





폭식증을 말하자면,

거식증과 대식증의 요소를 모두 다 갖고 있는

더 슬프고 괴로운 병이었다.









作家柳素英的小说《蚂蚁，我可怜的蚂蚁》讲述的是一个名叫申周妍的女子的故事。她患有暴食症，在一场交通事故中失去了生命。









味觉被认为是人类各种感觉中最有社会性的一种。吃饭这件事也是非常有社会性的一种行为。希望跟什么人亲近起来的话，人们常常会建议一起吃顿饭，对家人的称呼也是“食口”，即会在一起吃饭的人。在这部小说中也是一样，“暴食症”这一素材揭示了个人的孤独和人际关系之间的问题。









“你大概知道自己为什么会这样吧？”

“是的。我从小就比别人吃得少一些。我跟姐姐只是脸比较像，体型却完全相反。所以从我开始在意体型的时候就有意识地要少吃一些，想看起来瘦小一点。”

“你想看起来瘦小一些吗？”

“我跟姐姐从小就不管干什么都在一起，可是大家看到我们都会说，姐妹俩都很漂亮，不过老二看起来身强力壮，好像姐姐的丫鬟。”(신주연)

是的。申周妍的确是比较高。1米73的个头在人群里很显眼。





”짐작 가는 건 있을테죠”

“그래요. 어렸을 때부터 남들보다 조금 먹긴 했어요.

제가 언니랑 얼굴 생김만 많이 닮았지 체형은 완전 딴판이잖아요.

자신의 체형을 의식하게 되는 나이부터는

아마 의식적으로 조금 먹었을거예요.

조그맣게 보이고 싶어서요”

“조그많게 보이고 싶어서요?”

“ 언니랑 단짝처럼 친해서 어릴 적부터 늘 붙어 다녔었는데,

밖에 나가면 다들 그랬거든요.

둘 다 예쁜데, 둘째는 애가 너무 꺼꾸정하니 머슴애 같다구요”

그랬다. 그녀는 컸다.

키가 173센티쯤 되는 그녀는 우뚝했다.









作者 柳素英（音译 류소영 ）1973年出生于釜山。1994年在《诗与诗学》冬季刊发表诗作登上文坛。1997年凭借短篇小说《本想画个圆》（《동그라미 그리려다》）获得“文学社区（문학동네）”夏季文艺大赛大奖。