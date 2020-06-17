铁雨2:首脑会谈(강철비2: 정상회담)

导演：杨宇硕

编剧：杨宇硕

领衔主演：郑雨盛/郭度沅/柳演锡

类型：剧情

上映时间：2020夏（韩国）

其他片名：Steel Rain2: Summit





剧情概要：

北韩护卫总局局长（郭度沅饰）通过武装夺取政权，劫持了北韩核潜艇“白头号”，战争一触即发。在此千钧一发的时刻，被迫“乘同一条船”的韩国总统（郑雨盛饰）、北韩领导人（柳演锡饰）、美国总统（安古斯•麦克菲登饰）三位元首在狭窄的核潜艇仓中展开首脑会谈。





幕后花絮：

《铁雨2:首脑会谈》沿用第一部的故事背景，即北韩政权被夺取之后而造成的紧张态势，郑雨盛在第一部中饰演的是北韩军官，而在第二部中则饰演为东北亚和平而付出努力的“中间人”韩国总统韩京在，也反映了一定的客观现实。北韩最高领导人则由人气男星柳演锡饰演，这也让大众十分意外，并纷纷表示“很难想象这个北韩领导人是怎样的”，然而在首批先导海报及预告片公开后，人们看到柳演锡与以往塑造的暖男角色完全相反的形象——目光锐利、表情阴沉，人物极具爆发力。南北题材的电影虽不算新奇，但直接刻画多方首脑间的博弈成为《铁雨2:首脑会谈》的最大看点。