《漫话国乐》 舂米打令 / 峨茂里祝愿 / 拜帝释神





位于全罗南道沿海地区的珍岛是韩国著名的艺术之乡，洋溢着浓厚的艺术气息，有“不会唱歌，就不配当珍岛人”一说，迄今不仅造就了多位著名国乐家，还拥有《珍岛洗身巫术》、《羌羌水越来》、《珍岛丧车游戏》、《南道原野歌》等国家级无形文化遗产。





今天的节目将为大家介绍珍岛出身的著名国乐家和他们的音乐。首先是《南道原野歌》的技艺传承人曹功礼名唱。据说，曹功礼名唱并没有正式学习国乐，而是受父亲影响步入传统乐坛。曹功礼名唱的父亲潇洒且爱唱歌，经常离家出走，每次回来都邀请邻居到家里来凑热闹，一众人在家里又击鼓、又唱歌，尽情玩乐。曹功礼名唱从小听着父亲与邻里唱的《羌羌水越来》、《挽歌》、《咚咚打令》等国乐长大，自然也学会了唱歌。成年后，每当深陷困境而心灰意冷、力不从心时，小时候听着长大的音乐便会不时浮现在她的脑海里，然后情不自禁地大声唱起来。后来，曹功礼名唱的音乐渐渐广为人知，后来还成为国家无形文化遗产第51号《南道原野歌》的技艺传承人。





把人人哼唱的音乐发展成珍贵的文化遗产，曹功礼名唱为此付出了心血、熬过了艰辛的岁月。据说，曹功礼名唱17岁那年，为了不被日军强迫去当慰安妇而急着结了婚，但婚后生活也犹如一场噩梦，婆婆对她苛刻严厉，被迫征兵后归来的丈夫有了外遇，从此不顾家庭。身为母亲，她唯恐子女挨饿，做小贩卖虾酱来谋生。在如此曲折坎坷的人生中，曹功礼名唱能够坚持下去，没有放弃希望，就是因为音乐给她带来了慰藉。她的歌喉就是在饱经风霜、熬过艰苦人生历程后更加成熟和打动人心。

{音乐1：《舂米打令》/ 曹功礼名唱 }

（ 방아타령 / 조공례 ）





有一次，诗人郭在九听到曹功礼名唱的消息便写了一首诗，题为《曹功礼老奶奶被砸破的上唇》。这首诗讲述了曹功礼名唱遭遇的不幸，据说曹功礼名唱的丈夫认为她平时只热衷于唱歌、不伺候自己而心怀不满，有一次大发雷霆，捡了几块石头把她的嘴唇给砸破了。“烈火炼真金”，经过历尽沧桑的人生，曹功礼名唱的歌声中也可以感受到其对人生的伤感与悔恨。





朴秉千也是珍岛出身的著名国乐家。之前给大家介绍过珍岛拥有四种国家级无形文化遗产，朴秉千名人对于发掘与推广这些文化遗产作出了巨大的贡献。





珍岛堪称“世袭巫之乡”，这里的巫师不是神选的降神巫，而是世代相传的世袭巫，继承家业，代代从巫。巫术是离不开音乐的，巫乐对国乐的发展也产生了很大的影响，因此世袭巫家庭培养出了很多著名国乐家，比如大笒散调的创始人朴钟基，朴秉千名人是他的孙辈。





古时候人们有急事大都找巫师求助，但往往事情解决了就会翻脸瞧不起巫师。世袭巫家庭出身的朴秉千名人年轻时憎恨人们对巫师的歧视，一度热衷于乐队、拳击等，还开过米行，可终究还是离不开代代相传的巫乐。





从上世纪70年代起，朴秉千名人刻苦磨练《珍岛洗身巫术》等音乐，并参加各地的民俗艺术竞赛，连连获奖而展露头角。朴秉千名人不仅身材魁梧、外貌英俊，还能歌善舞，加之策划能力突出，被珍岛人视为一颗灿烂的明珠。

{音乐2：《峨茂里祝愿》 / 朴秉千名人}

（ 엇모리축원 / 박병천의 소리와 징 ）





国家级无形文化遗产《珍岛洗身巫术》的技艺传承人金大礼名人也是珍岛世袭巫家庭出身的著名国乐家。她的外婆家是世袭巫家庭，之前提到的大笒散调创始人朴钟基名人是她的外祖父，和朴秉千名人也是一家人，由此可知，珍岛的世袭巫大多都是血脉相连的亲戚关系。





据说，金大礼名人从3岁起就被巫师母亲背着辗转各种巫场，母亲行巫时，她就在巫场后面陪弟妹玩耍，这样自然地学会了巫乐。后来凭借动听的歌喉与美貌获得极高的人气，除了《珍岛洗身巫术》以外，几乎在所有巫术方面都有着出众的技艺。





金大礼名人生前还致力于培养后起之秀，她经常叮嘱徒弟们说：“努力学习，学会才能教别人。”





古人相信帝释神掌管人的寿命、命运与农事。拜帝释神仪式中巫师邀请帝释神降临，祝福在场所有的人。

{音乐3：《拜帝释神》/ 金大礼名人}

（ 제석 굿맞이/ 소리 김대례 ）