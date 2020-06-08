北韩炸毁南北共同联络事务所

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6月16日下午2点49分，北韩炸毁了位于开城的南北共同联络事务所大楼。6月4日，北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正发表谈话，以韩国脱北者团体向北韩散发传单为由，首次提及有可能关闭南北共同联络事务所后，在13日发表的谈话中表示，不久将会看到南北共同联络事务所大楼支离破碎的悲惨场景，预示将拆除该大楼，且北韩在三天后采取行动，炸毁了南北共同联络事务所。就这样，2018年9月14日正式启动运营的南北共同联络事务所大楼在1年9个月后完全消失了。





当天，韩方也捕捉到爆破场面，并听到巨大的爆破声。该大楼为4层建筑物，但是在转瞬间消失得无影无踪。北韩表示将“对韩工作”转换为“对敌工作”后立即炸毁南北共同联络事务所大楼，南北韩关系处于2000年6月15日发表《南北共同宣言》以来最艰难局面。总之，由于北韩炸毁南北韩合作的象征——南北共同联络事务所，南北韩关系进一步陷入僵局。南北共同联络事务所作为文在寅政府最具象征性的对北韩事业成果，是韩半岛分裂后首次打造的全天候沟通渠道。但是去年3月北韩在未说明具体原由的情况下，单方面通知韩方将撤离其常驻人员而引起波澜。





2018年4月27日发表《板门店宣言》后，同年9月14日南北共同联络事务所正式启动运营，主要履行南北韩联系与交涉、会谈与磋商、民间交流与援助、为双方人员往来提供便利等职务。南北共同联络事务所大楼为地上4层、地下1层的建筑物，1层为教育中心，3层为会议厅、南北韩人员分别在2层和4层办公。韩国方面由统一部次官担任所长，北韩方面由祖国和平统一委员会副委员长担任所长，下设运营部、交流部、联络协作部等，双方各有30人左右在此办公。今年年初因新冠疫情暴发，南北韩常驻人员全部撤离事务所，而在5个月后北韩单方面炸毁了南北共同联络事务所大楼。由于北韩单方面采取废弃协议和宣言的行动而引起了轩然大波。





北韩炸毁南北共同联络事务所的第二天，劳动党中央委员会第一副部长金与正发表谈话，谴责韩国总统文在寅《6.15宣言》20周年讲话为无耻谰言，听起来令人恶心，并表示这是自我辩解和回避责任，充满根深蒂固的事大主义。同一天，北韩朝鲜中央通讯社等北韩官方媒体公开了韩国提议向北韩派遣特使的事实。报道称，文在寅总统希望派遣青瓦台国家安保室室长郑义溶和国家情报院院长徐薰访问北韩，并将日期决定权交由北韩。但是劳动党中央委员会第一副部长金与正不予接受这一动机不纯的提议。





北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正措辞强硬地谴责韩国总统文在寅《6.15宣言》20周年讲话内容后，韩国总统府青瓦台表示，对这种既无礼而又缺乏常识的行为再也不会逆来顺受，坐视不理。青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉17日在新闻发布会上表示，北韩近期一系列言行对北韩毫无帮助，且其一切后果要由北韩承担责任，并敦促北韩遵守礼仪，谨言慎行。一直以来，青瓦台保持与北韩交流合作的基调，并为此面临诸多挑战。由于北韩遭受国际社会严厉制裁，韩方在南北韩交流合作层面所能扮演的角色有限，因此迄今在最大程度上迁就北韩。但是北韩炸毁南北韩合作与《板门店宣言》的象征——南北共同联络事务所，并口无遮拦、措辞强硬地抨击文在寅总统后，青瓦台作出强硬回应，并紧急召开国家安全保障会议。会议决定，如果北韩的敌对行为超出一定界线，将立即采取果断的应对措施。6月17日上午，韩国统一部发表声明称，北韩炸毁南北共同联络事务所是侵害韩国公民财产权的行为等表示强烈遗憾，并警告北韩如果采取军事行动，将会付出相应的代价。韩国国防部为应对南北韩在军事分界线一带可能发生的偶发性军事冲突而加强对北韩监视和军事应对态势。





6月16日，也就是在北韩爆破南北共同联络事务所大楼几小时前，北韩总参谋部表示将重新部署根据《南北军事协议》废除的非军事区哨所。17日上午则预告将在金刚山旅游区、开城工业园区和非军区内监视哨所部署兵力，并重启西海军事训练。因此，下一步将会向这些地区调派兵力。北韩表示，同炸毁南北共同联络事务所一道，将在开城工业园区部署军队，并向非军事区内的哨所调派兵力。如果北韩拆除金刚山旅游区和开城工业园区内设施并部署军队，还有可能在韩半岛西部海域北方界线等地发起局部性军事挑衅。因此，韩国军方在密切关注北韩人民军动态，为应对北韩可能发起的军事挑衅进行准备。但是在政府层面将敦促北韩不要轻举妄动等采取两面战略。如果北韩悍然发起挑衅，韩国也有可能采取军事应对。





在此情况下，韩国也要复原非军事区内监视哨所，要求为应对北韩采取军事行动，应实施高强度训练的呼声也高涨。此外，由于北韩还预告将对韩国散发传单，全面开放前线对韩散发传单地区，开展对韩散发传单斗争，因此韩国统一部有必要重新考虑是否严格取缔脱北者团体向北韩散发传单，但是部分专家对此持反对意见，认为这是浅薄的想法。韩国政府的对北韩政策应保持一贯性，并以长远的目光看待南北韩关系。其实，脱北者团体向北韩散发诋毁其最高尊严和体制的传单刺激北韩将会危及边境地区居民的生命安全，对韩国毫无利益可言，因此韩国政府有必要严加管制。此外，韩国政府与其正面应对北韩的军事挑衅，不如想方设法遏制北韩发起挑衅。如果韩国采取军事行动，将会使情况更加恶化。





分析认为，北韩将会接二连三地采取破坏南北韩关系的行动，因此青瓦台和韩国政府将如何应对北韩恶意加剧韩半岛紧张局势的行为，引起国际社会密切关注。