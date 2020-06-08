北韩对6.25战争所持立场

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下周四是6.25战争爆发70周年的日子。1950年6月25日清晨，北韩突击韩国而引发同族相残的悲剧，但是北韩却口口声声地宣称6.25战争是韩国军队和美国军队侵略北韩的“侵北战争”，且每年在6月25日当天举行大规模“反美集会”等盛大的“6.25纪念活动”，厉声谴责美国。





北韩将6月25日至7月27日定为“反美共同斗争月”，并为强调北韩在6.25战争中获得胜利而举行盛大的“反美活动”，特别是为鼓动北韩居民的反美情绪而进行所谓的“阶级教养”。与此同时，还让北韩居民义务性地观看反美电影、纪录片和艺术电影。因为通过这些影片，能大大提高宣传效果，并通过大规模反美集会等政治活动强调6.25战争是韩国在美国的怂恿下发起的“侵北战争”，而伟大领袖金日成发挥卓越的军事才能、运用出神入化的战略战术，在三年零一个月的战争中击败美国，最终获得了胜利。





在新冠疫情仍在持续的情况下，北韩今年将以何种方式举行6.25战争70周年纪念活动，北韩媒体将就此作出何种报道，格外引人关注。一直以来，北韩主张6.25战争是美国和韩国对北韩发起的“侵北战争”，而这场战争以北韩的胜利告终。那么，北韩为何主张6.25战争是韩国发起的呢？这可从三方面来说。首先，在分裂状况下，联合国等国际社会将根据南北韩中哪一方先发起战争决定谁违反规定，且违反的一方将会受到制裁，因此北韩主张6.25战争是韩国发起的。第二，北韩主张尽管如此，北韩仍在遭受突击的6.25战争中获得胜利，且胜利的秘诀在于伟大领袖发挥卓越的军事才能、运用出神入化的战略战术，北韩试图通过相关思想教育加强内部团结、谋求体制稳定。第三，北韩以此强调他们不是发起侵略战争的国家，而是爱好和平的正常国家。也就是说，他们是反对以武力追求“赤化统一”的国家。





但是将6.25战争称为“侵北战争”的北韩的主张通过上世纪90年代中期以后公开的前苏联机密文件，大部分被断定为虚假。据俄方于1994年直接交给时任韩国总统金泳三的前苏联机密文件，金日成多次向苏联和中国提出进攻韩国的要求，并最终获准入侵韩国；而比较当时南北韩间军事力量，韩国处于绝对劣势；且在北韩人民军第四军团战斗命令第一号内容中含有攻击韩国的先发制人打击计划等，发现了北韩对韩国发起侵略战争的证据。1994年，韩国总统金泳三访问俄罗斯，在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统叶利钦举行双边首脑会谈后，叶利钦总统说有份礼物要送给韩国总统，随即将与6.25战争有关的俄方机密文件复印本交给金泳三总统。在226册、548页的机密文件中详细地记述着1949年1月至1953年8月前苏联和北韩外务省间来往的电报和会议录，其中包括1950年6月25日爆发的6.25战争为北韩引发的内容。如1950年6月25日清晨4时，北韩人民军发起代号为“暴风”的突击攻势，越过韩半岛北纬38度线向韩国展开全面攻击，以短短3天的时间占领首尔，并以破竹之势直逼釜山。在此情况下，联合国安理会决定派遣联合国军支援韩国军队抵御北韩进攻，中国则派兵支援北韩等，双方展开激烈的攻防战，但因美军主导的仁川登陆作战获得成功，北韩人民军不得不后退等，记录了6.25战争全过程。





那么，北韩政权不断主张6.25战争为“侵北战争”、促使反美情绪高涨的意图何在呢？这可从对外、对内两个层面来看。对外试图破坏美国国家形象，迫使美国重启对话。对内强调金氏领导人业绩，并通过“阶级教养”加强内部团结、维护体制稳定。





2012年，也就是北韩国务委员会委员长金正恩在其执政头一年年初，他特别选择6.25战争当时最先攻陷首尔的柳京洙第105坦克师为第一个现场视察对象，以巩固政权稳定。第二年，北韩全面装修祖国解放战争胜利纪念馆，并举行盛大的开馆仪式。此外，北韩还修建6.25战争当时金日成设置最高司令部的场所等，以突显金日成的业绩。





但是北韩试图通过歪曲6.25战争史实来加强内部团结、维护体制稳定的举措和对金氏领导人的偶像化工作面临着严峻的挑战。在北韩，上了年纪的人80%以上相信这种思想政治教育内容。其原因在于当时北韩通过国家配给制控制民生经济，并以居民为对象实施思想政治教育、封锁外部信息流入。但是被称为“集市一代”的新一代年轻人因北韩的政治社会环境发生变化，能够接触到外部信息，并与北韩的主张进行比较分析。结果，很多年轻人对北韩的主张产生质疑，并自我寻找事实真相。因此，北韩实施的思想政治教育今后将难以取得预期的成效。





70年前因北韩突击韩国而爆发的6.25战争虽然早已停战，但是南北韩人民迄今未能消除国土分裂的哀伤。