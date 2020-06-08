韩国家竞争力排名第23 较去年上升5个位次

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韩国企划财政部16日表示，瑞士洛桑国际管理发展学院下属世界竞争力中心发布的《2020年国家竞争力年鉴》显示，韩国在63个国家中排名第23。这一排名较去年上升5个位次。韩国政府分析指出，国民在新冠病毒疫情中表现出的危机应对水平、公共卫生基础设施等方面获得了积极评价对总体排名起到了一定的推动作用。





今年排名的上升幅度为2000年以来最大，排名本身为历年第二高，仅次于2011年至2013年的排名（第22）。在29个人口超过2000万人的国家中，韩国排在第8，与2012年创下的历年最高纪录持平。在人均收入超过3万美元、人口超过5000万的7个国家中，韩国继美国、德国和英国之后排名第4。美国、德国和英国分别在63个国家中排名第10、第17和第19，法国排在第32，日本和意大利分别为第34和第44。





国家竞争力排名通过对经济成果、政府效率、企业效率、基础设施4大领域的20个项目和235项指标进行综合评价后得出。4大领域中，韩国仅在经济成果领域的排名与去年持平，为第27，其余3个领域的排名均有所上升。从经济成果领域来看，国内经济、国际贸易、物价等项目的排名出现上升，但失业率、公共部门雇佣占比等雇佣相关项目的成绩有所下滑。政府效率领域的排名则从去年的第31升至第28。韩国在制度环境、企业相关规制、社会环境等项目上的评价有所改善，但是财政、税收政策等项目的排名则出现下滑。具体来看，财政收支从第3下滑至第13，政府债务增长率从第40下滑至第54，下滑幅度较大。这主要受到了政府扩张性财政政策的影响。企业效率领域的排名从去年的第34升至第28。生产性和金融市场项目的排名与去年持平，劳动市场、经营活动、形态及价值等项目的排名则大幅上升。尤其是国民应对水平、企业恢复能力这两项指标的排名分别上升了10个位次。基础设施领域的排名从去年的第20上升至今年的第16。除科学基础设施继续排名第3，基本基础设施、技术基础设施、公共卫生和环境、教育等其他所有项目的排名均出现上升。从具体指标来看，以国际学生评估项目为基础的教育评价从第9升至第6，公共及民间的风险技术支援水平从第41升至第29，进步十分显著。





此次国家竞争力排名调查在新冠病毒疫情正式扩散的2月至4月间进行，各国应对疫情的能力得到了很大程度上的体现。政府也认为这一点对韩国的排名起到了积极作用。美国、中国、日本等周边强国的竞争力排名均出现下滑，仅韩国大幅上升5个位次，这体现出韩国在克服疫情造成的“后遗症”上将同样能够发挥出力量。不过经济成果的原地踏步令人担忧。企业是经济成果领域的核心角色，然而从去年起就已出现规模缩小、收益性恶化、负债比上升等现象。为解决相关问题，当前最紧要的任务是政府政策与企业活动保持步调一致，维持并进一步提升竞争力。