TWICE凭《MORE & MORE》第6次登顶日本ORICON榜

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TWICE凭借近来发行的新专辑《MORE & MORE》第6次登顶日本ORICON（公信榜）榜单。

ORICON本月16日公开的榜单数据显示，TWICE本月1日发行的第9张EP《MORE & MORE》成为最新一期唱片销量榜单的冠军。上周该专辑在榜单排名第2位。

由此，TWICE也成为ORICON专辑销量榜中获得冠军最多的海外女歌手第二位。此前，TWICE与欧美歌手玛丽亚·凯莉并列第二位，随着《MORE & MORE》再下一城，TWICE在ORICON专辑榜获得的冠军数超越了玛丽亚·凯莉。

TWICE之前发行的首张日文正规专辑《BDZ》、第6张EP《YES or YES》、第2张日文精选辑《#TWICE》、第7张EP《FANCY YOU》、第2张日文正规专辑《&TWICE》等均在ORICON专辑销量榜中折桂。

TWICE在日本发行的每张专辑的销量均超过25万张，TWICE也成为“白金唱片”歌手，显示出其在日本拥有的超高人气。

TWICE经纪公司JYP娱乐介绍称：“TWICE将于下月8日发行第8张日文单曲专辑《Fanfare》。新歌将展现TWICE希望为世界注入力量的小小心愿，舞台表演也将贴合新歌主题而充满能量和活力。”