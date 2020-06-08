SSAK3刘在石、李孝利、Rain变身“刘Dragon、琳达G、飞龙”

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超人气综艺《闲着干嘛呢？》中走红的超级混声组合SSAK3成员大变身。全新造型曝光过即刻成为网络热门话题。

《闲着干嘛呢？》节目组官方社交媒体账号近日分别公开了SSAK3成员刘在石、李孝利、Rain的全新造型。

刘在石一身米灰色连体衣加军靴，戴着深蓝色墨镜和黄色头带，并佩戴一条粗长金链，swag感十足。和照片一同上传的文字写道：“律动。SSAK3全新造型。刘Dragon×SSS（Super Star Stylist，韩惠妍）。貌似没有他不能驾驭的style。”

李孝利的变身十分华丽。一头飘逸长发，潮感十足的墨镜，以及高调的名牌皮带都十分吸睛。文字写道：“华丽的强风机包围着我。SSAK3全新造型。琳达G×SSS。哇哦帅，给我签名”。

刘在石和李孝利的新造型公开后，便已在网络中掀起关注巨浪，同时大家也十分期待对内老幺Rain的变身。《闲着干嘛呢？》更新写道：“只因想避开太阳。SSAK3全新造型。飞龙（bi-lyong）×SSS。亚洲3大龙‘Bisual’”。照片中Rain身穿粉色夹克、白色长裤，配以粉色太阳镜，变身为“Hot Pink Rain”。

此次变换造型是刘在石、李孝利、Rain 3人与韩国知名造型师韩惠妍合作，3人最终呈现的效果，也让网友惊呼“潮到爆”。