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美白牙齿不仅给人增添美感，而且能预防和减少消化系统疾病，让你的美由内而外地散发出来。

吃粗纤维食物可以美白牙齿。粗纤维食物含丰富粗纤维，我们在进食粗纤维食物时，粗纤维食物对牙齿造成一定的摩擦，达到清除粘在牙齿上的残留食物以及细菌的目的，能够减少蛀牙，美白牙齿。推荐食物：韭菜、芹菜。

吃富含钙质的食物也可以美白牙齿。牙齿缺钙的话，牙齿肯定不白，不好看，因为钙质是牙齿重要的物质组成，因此日常生活中多吃含钙质高的食物能够达到健康美白的效果。推荐食物：奶制品、豆制品。

吃富含维生素的食物可以美白牙齿。牙龈健康必须的微量元素包含维生素C，缺少的话会导致牙齿松动、牙龈充血等，因此多吃含维生素C的食物对牙龈健康具有重要作用。推荐食物：西红柿、菠菜等。

吃含氟食物可以美白牙齿。我们刷牙时，会发现许多牙膏含氟，因为氟是美白牙齿和坚固牙齿必须的物质之一，同时氟具有很好的防蛀牙的效果。

另外，吃具有杀菌作用的食物可以美白牙齿。牙齿不白有很大一部分原因是由于口腔中细菌过多导致牙齿不白，比如变形链球菌是蛀牙的罪魁祸首，因此多吃杀菌作用的食物能有效的清除口腔中的细菌，达到美白牙齿的效果。推荐食物：葱、姜、蒜、洋葱、芥末。

多喝水也可以美白牙齿。日常生活中我们会认为喝水与美白牙齿不相关，但是牙科医生告诉我们，喝水能让我们的牙龈保持湿润，刺激分泌唾液，同时带走食物残渣，减少细菌的存活机率，达到美白牙齿的效果。

下面再来介绍一些日常护理牙齿美白的方法。

1.小苏打洁齿。用牙刷沾一些小苏打，按正常刷牙的方法，每周一至二次，每次三分钟，即可令牙齿保持明亮光洁。

2.柠檬汁洁白牙齿。每晚在刷牙后，用纱布沾些柠檬汁摩擦牙齿，牙齿就会变得雪白光亮。柠檬的洗净力强，又有雪白作用，且含有维他命C，能强固齿根。

3.橘皮末做牙膏可洁净牙齿。橘皮研成细末，天天刷牙时掺入牙膏少许，不光可使牙齿雪白，满口清香，由于橘皮还有很强的防腐灭菌的作用，长期坚持能有效固齿。

4.醋可除牙垢烟渍。常常吸烟的人，牙齿会被熏上一层黑黄色的烟垢，用牙膏很难刷掉，但用醋刷便能使牙齿去垢雪白。含半口食醋，在口腔里含漱2-3分钟，然后吐出，再用力刷牙，最后用清水洗净，反复几次可除烟垢。

5.墨鱼骨粉可有效洁齿。将墨鱼骨研成细末用来刷牙，能够让黄牙变白。





（文中窍门来自张*听友）