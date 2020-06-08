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韩国拥有完善的高等教育，很多高校的师资、教育设施、课程等教育水平都与外国名校相媲美。具有国际权威的英国“2020年泰晤士世界大学排名”中，在韩国高校当中，首尔大学的排名最高，排名第64。其次是成均馆大学，排在第89位，韩国科学技术院（KAIST）名列第110位，浦项科技大学排名第146位，高丽大学排在179位。还有，前不久揭晓的“2021年QS世界大学排名”中，首尔大学排名第27，韩国科学技术院排在第39位，高丽大学排名第69，浦项科技大学排名第77，延世大学名列第85位。





从上述世界大学排名中也可以知道首尔大学是韩国公认的最高学府。1946年成立的首尔大学是韩国第一所国立高等教育机构，也是亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟的成员之一，在校生人数为2万多人。作为韩国名校，迄今造就了前联合国秘书长潘基文等众多人才，而且与私立名校延世大学、高丽大学并称为韩国高校的一片天（S.K.Y），深受高中生的青睐。





成均馆大学是近年来飞跃成长的研究型综合大学。在韩国高校中，成均馆大学拥有最悠久的历史，其历史可以追溯到1398年成立的朝鲜王朝最高学府成均馆，目前在校生人数有26000余人。1990年，三星集团接管该校财团后，致力于发展医学、半导体等专业。半导体专业的毕业生大都被三星电子聘用等，为产学合作提供了很大的帮助。





韩国科学技术院是韩国最大的以科技研发为主的理工大学，建于1971年。该校既承担国家课题研究，同时也接受企业委托研发项目，与三星电子、LG半导体、SK通信等大企业建立产学合作关系，根据企业需求从事课题共同研究与人才培养。