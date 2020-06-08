打造“梦想空间”——韩国“iloom”公司

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韩国企业通过一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将带领大家共同走进韩国“iloom”公司，这是一家家具制造商，他们将人与空间巧妙地联系在一起，创造新的价值。让我们与公司事业企划组负责人金泰恩（音译：김태은）女士一道聊一聊他们公司。





直到上世纪80年代中期，韩国还没有办公家具品牌。家具制造商“Fursys”首先在韩国推出了一系列办公家具。“Fursys”成立于1983年，为韩国家具市场的多元化和专业化作出了贡献，为家具行业注入了新的活力。他们于1998年创立了生活用家具品牌“iloom”。从学生家具制造开始，韩国“iloom”公司便将其范围扩展到了家用家具。由于一直不断的推陈出新，公司打造出了人们想象中的空间。





韩国“iloom”公司的母公司“Fursys”由专业设计师和建筑师组成。他们于1989年建立了韩国第一个家具研究中心，并改变了人们的普遍观念。就办公家具而言，耐久性是唯一重要的问题。2018年，公司开设了“Studio One”，这是第一家拥有集成系统的家具研究所，设计师和工程师可以在此进行合作。通过这个协作系统，公司增强了其在生活环境和消费者生活方式方面的专业知识。基于“Fursys”丰富的经验和专业知识，韩国“iloom”公司准确地洞察最新的发展趋势，打造最佳的设计并开发时尚实用的家具，以确保在国内家具市场上的竞争优势。他们曾多次获得世界著名的设计奖，包括德国的iF设计奖和美国的全球卓越设计大奖。韩国“iloom”公司产品的优越性和独创性赢得了全世界的认可。公司对人们的生活方式和空间进行了广泛的研究，从而开发出了一系列创新产品。





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韩国“iloom”公司的家庭床通过“CUSINO”系列进行发布。它可以在不同的阶段使用，例如新婚夫妇、孩子出生时和孩子长大时等等。他们不必每次都买新床，但可以在需要时调整床的摆放。韩国“iloom”公司也在其他领域尝试寻找创造性的解决方案。





根据韩国统计厅的数据，去年单身家庭占韩国家庭总数的29.8％。看到这一趋势，韩国“iloom”公司推出了为独自居住的消费者量身定制的家具，为他们创造了更多便利和舒适的生活空间。对于那些将宠物当作家庭成员的人，韩国“iloom”公司去年还推出了针对宠物的家具。宠物家具发布后公司仅6个月就增长了40％，引起了社会的积极反响。新婚夫妇、单身家庭以及有小孩或宠物的家庭都有自己的生活方式。韩国“iloom”公司在其家具中满足了消费者的多样化需求。为此，公司的多个团队在各自领域开发产品，例如学生家具、卧室和客厅家具以及定制沙发等等。这样一来，韩国“iloom”公司就可以通过细分研发方向来培养每个领域的专家。现如今，公司已经在台湾、香港、新加坡和越南开拓了海外市场，以改变人们对家具行业仅能够满足国内需求的看法。韩国“iloom”公司每年以两位数的速度增长，这的确是一个了不起的成就。尽管如此，公司依然在不断追求更大的价值，而不仅仅是营业额的增长。





基于其专业知识，韩国“iloom”公司不断研发能够提高生活品质的产品，同时为其产品注入了创造性和实用性。别忘了，这家公司的名字叫“iloom”。