《漫话国乐》 秋千词 / 小春香歌 / 李~梦龙啊





本月25日是农历5月5日端午节。因为今年有闰四月，所以端午节较往年推迟了一些。





古时候，端午节与春节、中秋节、寒食并称四大节日，如今端午节的节日色彩淡化了许多，但仍举行一些端午民俗活动，最具代表性的是江陵端午祭，这是一种乡土祭祀仪式，祭拜大关岭的山神，2005年被列入联合国教科文组织《世界无形文化遗产名录》。纪念盘索里《春香歌》女主春香的南原春香祭也在每年端午之际举行，今年因受到新冠疫情的影响，将推迟到秋季举行。





南原春香祭在端午之际举行是因为春香与李梦龙是在端午节当天首次相遇的。在李梦龙的记忆里，那一天，大地充满了春天的气息，之前李梦龙几乎整天在家里念书，眼见春光明媚的好时节，觉得心绪不宁，就想出去兜兜风，溜达溜达。在前往南原的旅游名胜广寒楼的途中，从远处一眼看到春香荡秋千的景象。





韩国著名诗人徐廷柱在他的诗《秋千词》中描写了春香荡秋千时的心境。这首诗以“香丹，推我荡秋千吧。如同推船入海”为开头，描写春香向往远方的心情。

{音乐1：《秋千词》/作曲-黄秉冀、演唱-姜权珣、伽倻琴-李知英（音）}





此后，盘索里《春香歌》被改编成多种版本的小说，到了近代还多次被搬上银幕，深受观众的喜爱。在国乐中，也有几首以《春香歌》为题材的歌曲。其中，京畿杂歌《小春香歌》描写了春香与李梦龙的初次相遇。在盘索里《春香歌》中，李梦龙从随从方子那里得知了春香家的位置，而在京畿杂歌《小春香歌》中，春香的形象与盘索里中截然不同，一点都不害羞，直接告诉李梦龙自己家在哪儿。

“瞧春香的举止，

以左手遮阳光，

高举右手指着对面的竹林”





接着还介绍自家的风光。

“竹林茂盛，

松树旁有亭子，

东边有莲花亭，

西边有水井”

在简单易懂的歌词中，还夹杂着诗句：

“路旁时卖故侯瓜，

门前学种先生柳”

这两句引用了唐代著名诗人王维的诗句，指路边长着黄瓜，门前柳树飞扬的地方就是自己家的意思。不仅如此，春香还叮嘱李梦龙在日落时分来她家找她。





歌曲的后半段则描述了李梦龙的心境，与春香离别时，李梦龙望着春香的背影，不由得感叹道：

“你到底是什么样的女子，

令人神魂颠倒。

绿荫芳草胜花时，

太阳怎么还不快下山呢”

{音乐2：《小春香歌》 / 崔银好}





京畿杂歌的表演形式与伽倻琴弹唱相似，艺人坐在台上，边击鼓、边唱歌。与戏剧性的盘索里相比，有的人听了会觉得平淡，不过京畿杂歌主要是欣赏艺人富有变化的歌喉与技艺。





回到盘索里《春香歌》的情节，跳过中间发生的一连串故事，接下来请大家欣赏接近尾声的一段。这一段讲述了考上科举后被任命为暗行御史的李梦龙回到南原执行任务的故事。李梦龙因为直到完成任务都不能公开身份，因此衣衫褴褛不堪、十分寒酸地出现在关在牢里的春香的眼前。眼见日夜思念的情人归来，春香一点都不在乎情人的装束，只是高兴地不知如何是好。春香对李梦龙的爱一心一意、至情至性。





传统乐队PROJECT乐的歌曲《李~梦龙啊》描写了春香与变成乞丐的情人重逢时的心境。这首歌的内容与盘索里《春香歌》截然不同，春香眼见李梦龙穷途潦倒而非常失望，心想自己多么翘首以待与情人重逢，多么希望情人榜上有名、衣锦还乡，所以才能忍受牢狱之苦。而如今她开始担心成天为自己提心吊胆的母亲，于是下决心不再做烈女，只当孝女。

{音乐3：《李~梦龙啊》/ PROJECT乐}