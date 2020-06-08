6.25战争70周年 韩美防长发表联合声明

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6.25战争迎来70周年，韩国国防部长官郑景斗与美国国防部长马克•埃斯珀25日发表联合声明，指出“韩半岛和平来之不易，两国维护韩半岛和平的意志坚定不移”。双方还敦促北韩遵守在新加坡美北首脑会谈联合声明、南北《9.19军事协议》中作出的承诺。





双方在声明中强调，将继续支持根据联合国安理会决议要求北韩实现完全无核化的外交努力。声明还将6.25战争定义为“使韩美军事同盟成为血盟的契机”。声明同时强调，两国重申保持联合防御态势的承诺，以维护韩半岛的永久和平与繁荣。双方还决定通过信息共享、高级别政策协商、联合演习等不断增进地区和平与稳定。韩国国防部还表示，埃斯珀申明美国对大韩民国的防卫承诺坚不可破。此外，双方还决定通过韩美日乃至多边安全事务合作，不断谋求韩美地区战略的叠加效应，维护东北亚地区的和平与安全。





为纪念6.25参战有功人员的牺牲和奉献、向联合国参战国的付出表示谢意，6.25战争70周年纪念仪式于同一天在首尔机场举行。另外，147具韩国国军士兵遗骸通过美国国防部战俘及失踪者办公室，时隔70年重返祖国怀抱，遗骸交接仪式也在当天举行。





尽管已过去70年，但6.25战争仍未结束。根据《停战协定》，韩半岛仍处于法律意义上的休战状态，且军事紧张犹存，对抗与仇视不断重演。即使在2000年以后，北韩也进行了多次重大挑衅，双方发生了数次武力冲突，如2002年延坪海战、2010年天安舰被击沉事件和延坪岛炮击事件等。另外，北韩无视与国际社会的承诺，继续秘密研发核武器，目前已可威胁美国本土。核危机于2017年达到顶峰，面临一触即发的紧急状况。与此同时，各方也为克服危机持续展开对话。最具代表性的是各方以2018年平昌冬奥会为契机，戏剧性地扭转了紧张局面。





尽管如此，北韩在6.25战争70周年之际将对韩关系定性为对敌关系，并炸毁了南北对话的象征——开城南北共同联络事务所，使南北关系再次陷入危机。韩美两国防长表明维护和平的意志、重申韩美同盟和美国对韩防卫承诺，可以视作是对当前局势的应对立场。尽管北韩24日宣布暂停此前宣称的对韩军事行动，但是局面依然紧张。对此，韩美两国防长敦促北韩遵守协议，并表明将继续支持外交努力。分析认为，这是对北韩依据错误判断采取的行动提出的警告，并敦促北韩保持克制。





当前，韩半岛正站在对抗与仇视、合作与对话的分岔口。合作与对话将通往共同繁荣，对抗与仇视只会加速北韩的没落。