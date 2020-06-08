SEVENTEEN新专辑主打歌《Left & Right》引发网络接力

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SEVENTEEN第7张EP《Hang:garae》于6月22日发行，主打歌《Left & Right》在网络掀起挑战接力。

《Hang:garae》是SEVENTEEN前作《An Ode》的延续。《An Ode》通过音乐展现了成员们如何面对“惧怕”，而新专辑则是表达摆脱一切惧怕，怀抱梦想向着全新世界出发的内容，也是SEVENTEEN为年轻一代送上的鼓励。

新专辑名称“Hang:garae”是纯韩语，意思是将人抬起来向上抛以表示庆祝等感情。新专辑用这一词比喻青春时期面对无数的迷茫和困惑而不知所措时，凭借自己的力量将我们自己高高举起，是一张充满SEVENTEEN个性色彩的青春治愈专辑。

主打歌《Left & Right》基于2000年代嘻哈曲风，打造出属于2020年的全新听觉感受。“Left & Right”的寓意也于专辑主题一致，希望表达在找不到出口、左右为难之时，大声喊出“不要怕，勇往直前”的心声。

《Hang:garae》在发行第二天，专辑销量在Yes24、Interpark等国内专辑销售平台排名第一，同时还在日本、巴西、墨西哥等27个海外地区iTunes专辑榜中夺冠。

主打歌《Left & Right》也成为Melon、Genie等国内主要音源榜单的热门歌曲。SEVENTEEN也通过网络发起了“Left & Right”挑战接力，并很快火遍全网。挑战内容也展现出“左右为难”的特点，如在可乐和雪碧、炸酱面和炒码面中二选一等，除了吸引网友参与外，Apink成员郑恩地、ZICO等也都参与了这一接力。