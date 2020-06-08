ⓒ Getty Images Bank

炎热夏季，很多人因为觉得白开水没有味道，就想着喝茶，那么哪种茶饮润喉效果最好呢？

1、罗汉果花茶。很多人都知道用罗汉果来泡茶可以缓和喉咙疼痛，但是用罗汉果花也一样具有润喉功效，并且罗汉果花的香味浓郁，用热水一泡，芬芳四溢。平日用来泡茶饮用，可以清肺润燥，对喉咙疼痛、咳嗽有一定改善作用。

2、金银花茶。金银花茶，也是人们常见的用于清热解毒的花茶，但是金银花茶虽然针对上火的人有很好的舒缓作用，对咽喉干涩，口干舌燥，外感风热都有一定的作用，但是性质寒凉，并不适合体质虚弱或者寒性体质的人，或者不适合长期饮用。

3、玉蝴蝶茶。玉蝴蝶主要产自于云南、贵州等地方，玉蝴蝶又叫做白玉纸，可以清肺热，利咽喉，对急性或者慢性的支气管炎、咳嗽、喉咙痛、扁桃体发炎都有很好的治疗效果。而玉蝴蝶茶主要是用其种子泡茶，一茶匙玉蝴蝶，加上滚烫开水，泡10分钟即可饮用。

4、薄荷。薄荷不仅是在西方餐桌上的点缀品，薄荷泡茶可以消除咽喉肿痛，加强体内血液循环。但是薄荷不适合产妇和婴儿食用。

5、紫罗兰。紫罗兰泡茶饮用对于呼吸道有很大好处，不仅可以滋润喉咙，还能舒缓因感冒而引起的咳嗽、喉咙痛等。





（文中窍门来自张*秋听友）