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书报是现代人的精神食粮，而如今年轻一代的读书习惯变化十分迅速，尤其是年轻一代对于纸质书已经丧失了很多热情，而且大都用智能手机等电子设备读书，所以最近，电子书、网漫等似乎更受到年轻一代的青睐。





韩国的出版业历史悠久，可以追溯到1300多年前。早在公元8世纪，韩国人就用木板印刷技术制作了佛经，到了13世纪，还发明了金属活字。韩国的出版产业从上世纪80年代开始腾飞发展，这可以归功于出版政策较为宽松带来了契机。在韩国，成立出版社只需要登记即可，这使得出版社数量迅速增长。据统计，发行图书的出版社从1987年的3000余家，到2020年5月激增至4.7万余家。尤其是随着电子书市场的蓬勃发展与1人出版社的流行，出版产业得到了空前的发展。





但是与急剧增加的出版社数量相比，韩国出版市场的份额增长尤为缓慢，所以出版社之间的竞争非常激烈，8成以上的出版社处于低产量的状态，甚至有的出版社一年都出不了一本图书。





在众多出版社中，2018年的数据显示，Wisdom House的营销业绩最好，销售额为338亿韩元。其次是时空社，文学天地排名第三。另外，民音社、创作与批评社、熊津、Book21等出版社也比较有名气，得到了读者的信赖。





在报纸发行情况方面：据统计，2017年韩国共有166家报社，日均发行量为960万份。在各种报纸中，全国范围的日刊报纸发行量最多，日均发行量为530万份，其次是经济报纸，有173万份。另外，以日刊报纸的订阅量来看，《朝鲜日报》位居榜首（119万份），《东亚日报》（73万份）排在第2位，《中央日报》名列第三（71万份）。





报纸与图书的发行情况差不多，随着智能手机与电子书的推广，除老一代外，人们更喜欢阅读网络新闻，因此报纸发行量也有逐年减少的趋势。