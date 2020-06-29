让超声波检查“无处不在”——韩国“Healcerion”公司

ⓒ Healcerion

韩国企业通过一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Healcerion”公司，这是世界上第一台便携式超声扫描仪开发商。让我们与公司首席执行官柳政元（音译：류정원）先生一道聊一聊他们公司。





柳政元先生的职业生涯一路走来非常顺利。他在首尔大学学习物理和电子工程专业。毕业后，成立了一家创业企业，生产高清数字图像存储设备。后来，他进入韩国嘉泉医科大学，后来做了三年的医生。在紧急情况下，孕妇往往被运送到大医院，过程中往往迫切需要便携式超声波仪器。但是，没有公司能够制造出用于现场诊断的超声波扫描仪。因此，他二次创业。作为工程师和医生，他在世界上首次推出了便携式超声波设备，但这个过程非常艰难。





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通常，医院使用的超声波机器重量超过100公斤，这就是为什么要在超声室等特定空间中对它们进行操作的原因。它们非常昂贵，每台价格都超过9万美元。为了研发可在任何地方使用的手持式超声设备，必须严格控制热量水平并将噪声降低到适当水平。表面上来看，制造一款可以无线连接的便携式超声设备几乎是不可能的，但韩国“Healcerion”公司从未放弃，并且一直反复尝试。通过创立第一家公司的经验，柳政元先生拥有了通过消除图像中的噪声和放大信号来产生清晰图像的技术。他将这项技术整合到他的医学知识中，从而开发出了名为“Sonon”的手持式无线超声波扫描仪。韩国“Healcerion”公司的第一款产品已在各种医疗场景中使用。





2014年，韩国“Healcerion”公司开发的无线便携式超声设备的价格仅为传统超声设备的十分之一，而重量仅为现有超声设备的100分之一。轻巧的小型设备可以放在裤子口袋中，并且可以随时随地使用。它可以无线传输诊断信息，可以在智能手机或平板电脑上看到超声图像，这意味着它不需要额外的显示器。使用智能设备，医生可以轻松地查看超声图像，并在交通事故现场、飞机的机舱内以及难以获得医疗设施的偏远地区治疗患者。这款设备还被证明是可用于新冠疫情治疗的现场诊断工具。





为了早期诊断由新冠病毒引起的肺部疾病，便携式超声设备被用于新冠病毒筛查中心、隔离中心和负压病房。它没有电线，因此可以使用无菌的一次性覆盖物来阻挡感染源。它易于使用，具有良好的安全性，对不熟悉肺部超声检查的医生非常有帮助。随着新冠病毒疫情的爆发，这种便携式新设备引起了国际社会的特别关注。越来越多的国家和国际组织正在寻找韩国“Healcerion”公司的产品，这些产品已经出口到全球40多个国家。现在，韩国“Healcerion”公司正在为未来的发展做准备。





韩国“Healcerion”公司通过开发可连接到智能IT设备的便携式超声波扫描仪，开启了超声波设备的新纪元。韩国“Healcerion”公司正在发展成为一家世界级智能医疗平台。