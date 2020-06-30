李孝利回归济州生活 开直播呼吁领养弃犬

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刚刚华丽变身为“琳达G”的李孝利近日回归济州潇洒生活。





李孝利上周日通过个人Instagram进行了网络直播，与网友互动。当天李孝利访问了济州弃犬保护所。李孝利在直播中呼吁称：“大家要养狗的话不要买，来领养吧。这里有好多等待着你们的小家伙呢。都很会撒娇，很粘人，也很健康。虽然它们都在保护所里生活，但是偶尔有人来看它们，它们真的会很开心。”李孝利说：“我是和济州的朋友一起来的。这里是一位奶奶运营的，所以还需要大家的帮助。”接着也透露了近况称：“在首尔忙着工作，回到济州之后忙着照看小家伙们，生活很充实。”





李孝利也在直播中分享了照顾小动物后的感悟，她说：“与其说是参与社会奉献，不如说是学习的过程。清理小家伙们的便便的时候在想，其实这个世界上有很多东西比便便还要脏。现在我已经能熟练地清理了。大家也抱着那样的心试试吧，能学到很多。”





直播中也有网友问到会不会录制《孝利家民宿》第3季。李孝利坦率回答说：“应该不会。对外公开了自己家以后产生了一些难处。家本该是我和哥哥（李尚顺）还有小家伙们的幸福空间，公开之后感觉有些累。”





目前，李孝利正在录制综艺《闲着干嘛呢？》，她和刘在石、Rain组成的混声组合ssak3即将出道。