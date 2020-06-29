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刘亚仁

#明星档案 l 2020-06-30


职业：演员 

本名：严弘植 

生日1986106 

出生地：大邱 

血型：A型 

身高：179cm 

学历：建国大学艺术系/檀国大学戏剧电影系 

出道：电视剧《玉林的成长日记》(2003) 

 

刘亚仁就读于庆北艺术高中西洋学一年级时，在校门口被星探发掘，即使当时父母反对其进入演艺圈，但刘亚仁依旧大胆独自来到了首尔。出道前刘亚仁想过成为演员，只是一心希望进入演艺圈，成为明星。来到首尔后，刘亚仁曾转入首尔艺术高中学习，但正值叛逆期的他在压力之下选择了退学。起初刘亚仁本想成为偶像歌手，并接受了唱歌技法训练，但周围人一致认为他并没有歌唱天赋，刘亚仁也在退学后经历了一段十分艰苦的首尔独居生活。 

刘亚仁的本名为严弘植，“刘亚仁”是他在出道前自己起的艺名。据其介绍是与德语中“一”谐音。 

2003年刘亚仁接拍了电视广告，迈出了演艺事业的第一步。同年10月，他参与了青春电视剧《玉林的成长日记》试镜，起初虽被淘汰，但后来剧组重新找到他，最终确定出演，并获得了不错反响。 

艺术专业出身的刘亚仁虽然如愿成为明星，但他并未放弃对艺术的追求。出道后不久刘亚仁也特意为自己安排了一段演艺空白期，期间他主要进行艺术创作和学习，同时也对自己的演员之路进行了深刻思考，也为以后的演艺事业积累、沉淀。 

复出后的刘亚仁渐渐成为韩国最抢手的小生之一，《不名誉的一家》《西洋古董洋果子店》《成均馆绯闻》等都有其精彩表现。随后电影《格斗少年，菀得》的上映让刘亚仁开始走向演艺生涯巅峰。此后，刘亚仁便是收视率与票房保证，也成为最具影响力的韩流男演员之一。 

 

 

代表作： 

·电视剧： 

《芝加哥打字机》（2017 

《六龙飞天》（2015-2016 

《密会》（2014 

《张玉贞》（2013 

《时尚王》（2012 

《成均馆绯闻》（2010 

《不能结婚的男人》（2009 

《最强七友》（2008 

玉林的成长日记》（2003 

·电影： 

《#活着》（2020 

《国家破产之日》（2018 

《燃烧》（2018 

《请点赞》（2016 

《思悼》（2015 

《老手》（2015 

《强哲》（2013 

《格斗少年，菀得》（2011 

《天空与海洋》（2009 

《西洋古董洋果子店》（2008 

《我们没有明天》（2007 

《不名誉的一家》（2007 

 

主要获奖经历： 

美国纽约时代周刊年度演员评选 第12位（2018 

韩国时尚平面摄影家协会 年度最佳上镜奖（2017 

16届大韩民国青少年电影节 青少年最喜爱的电影人男演员奖（2016 

7届大韩民国大众文化艺术奖 国务总理表彰（2016 

52届百想艺术大赏 电视类 最优秀男演员奖（2016 

36届黄金摄影奖 最佳男主角奖（2016 

21届春史电影奖最佳男主角（2016 

10届亚洲电影大奖 次世代奖（2016 

SBS演技大赏 长篇电视剧最佳表演奖/十大演员（2015 

36届电影青龙奖 最佳男主角（2015 

15届大韩民国青少年电影节 最受欢迎电影人男演员奖（2015 

第3届年度电影奖 发现奖（2012 

第8届釜山电影评论家协会奖 最佳新人奖（2007 

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