



职业：演员

本名：严弘植

生日：1986年10月6日

出生地：大邱

血型：A型

身高：179cm

学历：建国大学艺术系/檀国大学戏剧电影系

出道：电视剧《玉林的成长日记》(2003)

刘亚仁就读于庆北艺术高中西洋学一年级时，在校门口被星探发掘，即使当时父母反对其进入演艺圈，但刘亚仁依旧大胆独自来到了首尔。出道前刘亚仁想过成为演员，只是一心希望进入演艺圈，成为明星。来到首尔后，刘亚仁曾转入首尔艺术高中学习，但正值叛逆期的他在压力之下选择了退学。起初，刘亚仁本想成为偶像歌手，并接受了唱歌技法训练，但周围人一致认为他并没有歌唱天赋，刘亚仁也在退学后经历了一段十分艰苦的首尔独居生活。

刘亚仁的本名为严弘植，“刘亚仁”是他在出道前自己起的艺名。据其介绍是与德语中“一”谐音。

2003年刘亚仁接拍了电视广告，迈出了演艺事业的第一步。同年10月，他参与了青春电视剧《玉林的成长日记》试镜，起初虽被淘汰，但后来剧组重新找到他，最终确定出演，并获得了不错反响。

艺术专业出身的刘亚仁虽然如愿成为明星，但他并未放弃对艺术的追求。出道后不久，刘亚仁也特意为自己安排了一段演艺空白期，期间他主要进行艺术创作和学习，同时也对自己的演员之路进行了深刻思考，也为以后的演艺事业积累、沉淀。

复出后的刘亚仁渐渐成为韩国最抢手的小生之一，《不名誉的一家》、《西洋古董洋果子店》、《成均馆绯闻》等都有其精彩表现。随后，电影《格斗少年，菀得》的上映让刘亚仁开始走向演艺生涯巅峰。此后，刘亚仁便是收视率与票房保证，也成为最具影响力的韩流男演员之一。

代表作：

·电视剧：

《芝加哥打字机》（2017）

《六龙飞天》（2015-2016）

《密会》（2014）

《张玉贞》（2013）

《时尚王》（2012）

《成均馆绯闻》（2010）

《不能结婚的男人》（2009）

《最强七友》（2008）

《玉林的成长日记》（2003）

·电影：

《#活着》（2020）

《国家破产之日》（2018）

《燃烧》（2018）

《请点赞》（2016）

《思悼》（2015）

《老手》（2015）

《强哲》（2013）

《格斗少年，菀得》（2011）

《天空与海洋》（2009）

《西洋古董洋果子店》（2008）

《我们没有明天》（2007）

《不名誉的一家》（2007）

主要获奖经历：

美国《纽约时代》周刊年度演员评选 第12位（2018）

韩国时尚平面摄影家协会 年度最佳上镜奖（2017）

第16届大韩民国青少年电影节 青少年最喜爱的电影人男演员奖（2016）

第7届大韩民国大众文化艺术奖 国务总理表彰（2016）

第52届百想艺术大赏 电视类 最优秀男演员奖（2016）

第36届黄金摄影奖 最佳男主角奖（2016）

第21届春史电影奖最佳男主角（2016）

第10届亚洲电影大奖 次世代奖（2016）

SBS演技大赏 长篇电视剧最佳表演奖/十大演员（2015）

第36届电影青龙奖 最佳男主角（2015）

第15届大韩民国青少年电影节 最受欢迎电影人男演员奖（2015）

第3届年度电影奖 发现奖（2012）

第8届釜山电影评论家协会奖 最佳新人奖（2007）