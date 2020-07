BLACKPINK新曲MV创世界新纪录 24小时播放量达8630万次

BLACKPINK的首张正规专辑先行曲《How You Like That》一经公开,连日刷新纪录。





YouTube方面在当地时间29日表示:“BLACKPINK新曲《How You Like That》MV不仅在YouTube Premiere创下166万人点击的新高,而且24小时播放量达8630万次,创下全新的纪录,成为有史以来点击量最高的MV。”此外,《How You Like That》MV只用了32小时便创下点击量最快破亿纪录。





对于BLACKPINK的杰出表现,外国媒体也纷纷进行报道。美国公告牌详细介绍了BLACKPINK骄人的成就,并表示:“BLACKPINK的《How You Like That》打破了YouTube的主要纪录。”美国著名娱乐杂志《综艺》则介绍称《How You Like That》是本周最佳单曲,是一首让今夏变得火热的歌曲。《福布斯》也详细报道了BLACKPINK改写的历史,并介绍称《How You Like That》有望成为BLACKPINK最具代表性的热曲。





不仅如此,BLACKPINK新曲在全球最大流媒体音乐服务平台Spotify也表现突出,在全球50强榜单上名列第二,创下韩国歌手最高纪录。