BLACKPINK新曲MV创世界新纪录 24小时播放量达8630万次





BLACKPINK的首张正规专辑先行曲《How You Like That》一经公开，连日刷新纪录。





YouTube方面在当地时间29日表示：“BLACKPINK新曲《How You Like That》MV不仅在YouTube Premiere创下166万人点击的新高，而且24小时播放量达8630万次，创下全新的纪录，成为有史以来点击量最高的MV。”此外，《How You Like That》MV只用了32小时便创下点击量最快破亿纪录。





对于BLACKPINK的杰出表现，外国媒体也纷纷进行报道。美国公告牌详细介绍了BLACKPINK骄人的成就，并表示：“BLACKPINK的《How You Like That》打破了YouTube的主要纪录。”美国著名娱乐杂志《综艺》则介绍称《How You Like That》是本周最佳单曲，是一首让今夏变得火热的歌曲。《福布斯》也详细报道了BLACKPINK改写的历史，并介绍称《How You Like That》有望成为BLACKPINK最具代表性的热曲。





不仅如此，BLACKPINK新曲在全球最大流媒体音乐服务平台Spotify也表现突出，在全球50强榜单上名列第二，创下韩国歌手最高纪录。