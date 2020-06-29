《漫话国乐》 拜神 / 风具打令 / 贝贝巫术





音乐与语言关系密切，韩国各地有不同的方言，因此民谣也按照地区各有特色。韩国的民谣按照流传地区分为京畿民谣、南道民谣、东部民谣、济州民谣以及西道民谣。





京畿民谣指首尔与京畿道地区流传下来的民谣，南道民谣是全罗道地区的，东部民谣指庆尚道、江原道以及北韩咸镜道地区的，西道民谣是北韩平安道与黄海道地区的。韩半岛在70年前分裂为南北韩，如今，北韩对韩国人来讲已成为非常陌生的地方，但很多国乐家传承了西道民谣，人们可以通过国乐欣赏北韩地区的民谣，对于韩国人来讲，北韩地区的西道民谣可谓耳熟能详。





今天给大家介绍西道民谣等在北韩地区流传下来的音乐。首先请大家欣赏的是传统乐队乐团光七的《拜神》。该乐队因为在韩国光复70周年的2015年成立而取名光七。乐团光七的音乐有一个特点，以黄海道地区的音乐为题材。





《拜神》将黄海道地区巫术中的仪式音乐重新诠释，虽说是巫乐，但从中可以感受到年轻人的活泼开朗。

{音乐1：《拜神》/乐团光七}





金景福名唱1915年出生于黄海道海州，从小就对音乐情有独钟，每当村里有人家设宴请客，他都会为了欣赏音乐跑去赴宴。小学毕业后，金景福名唱只身去了平壤学习国乐。据说他还擅长胡笛与笛子，经常在巫术中吹笛子。韩战爆发后，金景福名唱被迫离开家乡，逃奔韩国，从此便再也没能返回家乡。后来，KBS广播电台策划国乐专辑《北韩地区的土俗民谣》时，金景福名唱为专辑献声，灌制了好几首北韩地区的民谣，西道民谣《风具打令》就是其中之一。





风具是一种吹风的机器，又名风车或风炉。在韩国，按照地区与用途，风具的名字、大小、形状都不尽相同。最大的风具作为农具，主要用来吹散秕粒。有的风具在打铁铺里用来烧火炉，小的风具通常在家里使用，给房间采暖时用风具吹火烧木柴。





《风具打令》描写了太太埋怨花心丈夫的心境，其中有这样的歌词：

“新溪、谷山的风具有多好，

咱家夫君只去吹风具。

三水、甲山的风具有多好，

咱家夫君不顾像花朵一样的我，只去吹风具啊……”

在这首民谣中，艺人颤动的歌喉散发出与众不同的魅力。

{音乐2：西道民谣《风具打令》 / 金景福名唱等人}





以前逢年过节，电视上必会传出“来了~来了~贝贝来啦”的歌声，歌声的主人公是著名国乐家李殷官名唱。很多人虽然不知道贝贝是谁，可李殷官名唱动人的歌喉深刻地印记在众人的脑海中。





《贝贝巫术》采取盘索里的表演形式，一名艺人在长鼓的伴奏下，说唱长篇叙述性故事。盘索里属于南道音乐，《贝贝巫术》属于西道音乐，因而被称为“西道盘索里。”





《贝贝巫术》讲述了平壤的富人家崔大人家的故事。崔大人的独生女贝贝不幸夭折，崔大人夫妇因心肝宝贝女儿的死而悲痛欲绝。由于日夜思念女儿，为了能与女儿的灵魂见上一面，崔大人请来了全国各地的巫婆与巫师举行招魂巫术，但却被假巫师所骗。





但有时候，真的不见得比假的好，如果巫师是真的，不会像假巫师那样竭尽全力骗人家说招来了贝贝的灵魂。而假巫师假装自己被灵魂附体，握紧了崔大人夫妇的手，还聆听了夫妇的话，然后三个人一起拥抱着大哭了一场，这一谎言反而安抚了崔大人夫妇的心。

{音乐3：《贝贝巫术》中的“八道巫师行巫”/李殷官、池官八、尹一枝红、池莲花}