北韩国务委员会委员长金正恩决定暂时保留对韩军事行动计划的意图

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由于北韩在发出警告后迅速采取行动炸毁开城南北共同联络事务所大楼，专家认为北韩很可能接着采取其预告的4项军事行动。但是金正恩委员长于6月23日主持召开劳动党中央军事委员会预备会议，决定暂时保留对韩军事行动计划。





北韩人民军总参谋部制定了4项对韩军事行动指针。其内容为重启前方哨所、对韩散发传单、在金刚山和开城工业园区部署兵力、在韩半岛西海和边境地区开展军事训练。但是金正恩委员长在6月23日主持召开的劳动党中央军事委员会预备会议上指示全面保留对韩军事行动计划。北韩劳动党中央军事委员会从未举行过预备会议，因此，很多专家认为北韩通过该预备会议暂时保留对韩军事行动计划后，将视韩国政府的应对情况再召开正式会议，最终决定全面取消或执行对韩军事行动计划。





不论如何，北韩最近决定暂时保留对韩军事行动计划后，立即拆除之前重新设置在最前线地区的对韩扩音器，《劳动新闻》等北韩官方媒体也没有再刊登诽谤韩国的社论，且北韩对外宣传媒体同时删除了对韩诽谤文章。北韩立即拆除设置在最前线地区的30多个对韩扩音器等，韩半岛非军事区一带再度迎来和平。此前，北韩媒体报道称已准备1200万张诽谤文在寅总统的反韩传单，但是尚未对韩散发传单，北韩对外宣传媒体则同时删除谴责韩国政府的文章。特别值得一提的是，北韩从6月初开始举行群众动员大会，以各地区学生为中心展开谴责韩国的示威与游行，以提高对韩敌对意识，并通过电视和新闻大肆报道，但是这种群众大会也没再举行。在6月25日举行的6.25战争爆发70周年纪念大会上，北韩也没有直接抨击韩国政府，仅将战争的责任归咎于美国。





北韩像似试图通过强硬措施，迫使韩美两国作出让步，且在北韩社会因新冠疫情和经济困难而产生动摇的情况下，有必要将民众的视线转移至国外，并选择韩国作为抨击的对象。但是继续这样下去，有可能出现反效果，因此金正恩委员长决定暂时保留对韩军事行动计划。加上文在寅总统通过《6.15南北共同宣言》20周年纪念词，表示要同北韩一道维护和平，并强调应遵守4.27南北韩首脑会谈时作出的承诺和《9.19军事协议》内容。因此，金正恩委员长像似在观察韩国政府的反应，并谋求新的方案。由此看来，金正恩委员长决定暂时保留对韩军事行动计划，可以说在某种程度上取得了满意的成果。





有分析认为，如果说金正恩委员长的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正扮演了加剧韩半岛紧张局势的黑脸角色，那么她的哥哥金正恩委员长则扮演了缓和韩半岛紧张局势的白脸角色。由于金正恩委员长扮演白脸角色，金与正第一副部长扮演黑脸角色，开展“兄妹搭档统治”，但是在北韩，只有最高领导人，也就是北韩国务委员会委员长金正恩一人拥有最终决定权。因此，金正恩委员长通过暂时保留对韩军事行动计划，为举行南北韩首脑会谈和美北首脑会谈留下了余地。





北韩国务委员会委员长金正恩决定暂时保留对韩军事行动计划后，韩国政府给予肯定评价，并期待今后通过对话改善南北韩关系。在韩半岛和平进程再次陷入僵局的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩悬崖勒马，缓和了韩半岛紧张局势。对此，韩国政府深感欣慰，但是没有立即表示欢迎。韩国政府指出金正恩委员长决定保留对韩军事行动计划是正确的举措，但是将慎重判断当前的情况。也就是说，韩国政府将慎重考虑和判断金正恩委员长会不会因韩美两国的反应不如预期而撤回其保留决定。





由于北韩在劳动党中央军事委员会预备会议上并非决定取消或撤回对韩军事行动计划，而是暂时保留对韩采取军事行动，因此随时都有可能将“保留”转换为“重启”。此外，韩国脱北者团体依然表示要向北韩散发传单，且今年有可能重启韩美联合军演等，韩半岛局势仍存在诸多变数。在此情况下，美国副国务卿比根预定近期内访问韩国，并有可能对北韩发出重要信息。对此，北韩将作出何种反应，引人关注。此外，韩美两国有可能在8月举行联合军演，因此双方有必要通过协商，在不刺激北韩的情况下举行联合军演。还有一个突如其来的变数是前美国总统国家安全事务助理博尔顿的回忆录。因为他在回忆录中记述了所谓新加坡会谈与河内会谈的秘史，但若北韩正确解读其内容，将可知道文在寅总统为维护韩半岛和平和推动美北对话取得成果作出了多大努力。





北韩国务委员会委员长金正恩决定暂时保留对韩军事行动计划后，韩美两国表示已经做好与北韩举行对话的准备，但是金正恩委员长却将重点放在振兴国内经济的“正面突破战”上，没有作出什么反应。因此，北韩今后将何去何从，引起国际社会密切关注。