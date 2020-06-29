北韩的国旗“人共旗”

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国旗是象征一个国家的标志性旗帜。最初的国旗产生于近代欧洲。中世纪的欧洲各国统治阶层将“纹章”作为家族的象征，后来纹章的缎带颜色和徽章图案发展成为现在的国旗。那么，北韩的“人共旗”具有何种意义呢？





韩国将北韩的国旗“朝鲜民主主义人民共和国国旗”简称为“人共旗”，而北韩将其国旗称之为“蓝红色共和国国旗”或“红蓝五角星旗”。意思是说，有红色、蓝色和五角星的旗帜。





从迎来独立的1945年开始到1948年7月24日，北韩也跟韩国一样将“太极旗”作为国旗，国花也跟韩国一样是“无穷花”。1948年8月15日韩国通过选举成立大韩民国政府后，北韩主张选举无效等不予承认韩国政府，并于同年9月9日成立了朝鲜民主主义人民共和国。在此过程中，北韩认为有必要制定新的国旗，并要求前苏联代为设计国旗图案，就这样设计出来的就是北韩的国旗“人共旗”。北韩《社会主义宪法》第7章第170条规定，朝鲜民主主义人民共和国国旗中间是红色宽面，其上下各有一白色细条，再上下是蓝色宽边，红色靠旗杆一边有一白色园地，其中为红色五角星，旗幅长宽比例为二比一。旗上的红色和五角红星是象征共产主义和社会主义的颜色，红色宽面强调革命传统，蓝色宽面象征主权、和平、友情等等。





1945年8月15日日本投降，韩半岛获得解放后，北韩跟韩国一样使用“太极旗”，但是在1948年7月10日召开的北朝鲜人民会议第五次会议上确定使用现在的国旗，并于同年9月8日正式制定。





我们之所以说北韩“人共旗”的图案是前苏联代为设计的，是因为当时作为翻译官参与此事的朴一作出了相关陈述。朴一是定居在前苏联地区的“高丽人”，1946年至1948年初在金日成综合大学担任副校长，讲授马克思列宁主义。朴一教授是前苏联基于斯大林对北韩共产化政策派往北韩的在苏高丽人之一。他一周上五天课，一天讲授两小时马克思列宁主义。当时，北韩为制定国旗而将有关人员派往前苏联，并由朴一担任翻译。前苏联方面表示，不久之后北韩也要建立国家，如此一来就需要国旗，并请时任金日成综合大学校长金斗奉讲述“太极旗”的由来和对新国旗的意见。金斗奉表示，“太极旗”是反映韩民族传统意识的旗帜，并希望将“太极旗”定为北韩的国旗。对此，前苏联方面表示，新成立的共产国家要制定新国旗，之后由前苏联设计了“人共旗”的图案。





北韩从前苏联领取“人共旗”图案后，仍使用了一段时间的“太极旗”。1948年金九先生访问平壤时，在“太极旗”下面发表了演说。但是在政府成立的同时，劳动党认为有必要制定新国旗，并于1948年7月10日举行北朝鲜人民会议第五次会议时拿掉“太极旗”，示范性地悬挂“人共旗”。同年9月9日北韩宣布朝鲜民主主义人民共和国成立，并开始正式使用“人共旗”。





由于南北韩并非成立联合政府，且最终决定各自成立单独政府，因此北韩于1948年7月举行的北朝鲜最高人民会议，也就是相当于韩国的国会会议上决定废止“太极旗”，并悬挂其新国旗“人共旗”。同年7月24日，北韩宣布全面废止“太极旗”，以“人共旗”取而代之。1948年9月9日成立朝鲜民主主义人民共和国后，依法悬挂其新国旗“人共旗”。但是金日成综合大学校长金斗奉等部分人士仍支持使用“太极旗”，且金斗奉在就废止“太极旗”，制定新国旗的正当性发表谈话时，无意间说了些“太极旗”的优点。这表示“太极旗”确实是反映韩民族传统意识的旗帜。





北韩制定新国旗后，每在韩国举行大型国际体育赛事时，是否悬挂“人共旗”成为南北韩间主要争论对象。奥运会、亚运会等大型国际体育赛事虽然以和平、和谐为其核心价值，但是北韩的国旗“人共旗”反映韩半岛分裂的凄惨现实。就这样过了50多年后，2002年釜山亚运会时，在韩国首次悬挂了北韩的国旗“人共旗”。2000年南北韩举行具有历史意义的第一次首脑会谈后，韩国政府为营造韩民族和谐氛围而允许在釜山亚运会期间悬挂北韩的国旗“人共旗”，但是其过程并非一帆风顺。当时，韩国政府允许北韩运动员代表团及拉拉队在赛场上使用“人共旗”，并限制在组委会、新闻中心和运动员村等地悬挂“人共旗”。其原因在于“人共旗”有可能引发理念冲突，加剧思想纷争。当时，北韩运动员代表团要求在他们乘坐的大巴上悬挂小型“人共旗”，但遭韩方拒绝。2003年8月下旬在韩国大邱举行世界大学生运动会之前，部分保守团体在8.15光复节国民大会上举行撕毁“人共旗”、火烧时任北韩国防委员会委员长金正日肖像的活动。对此，北韩当局强烈抗议韩方侮辱其体制和最高尊严，并表示将慎重考虑是否参加大邱世界大学生运动会。在此情况下，时任韩国总统卢武铉和统一部对撕毁“人共旗”一事表示遗憾，并尽最大努力防止这类事件再度发生。但是部分保守团体继续举行这类活动并与前往制止的警方发生冲突等，情况变得错综复杂。





只不过在数十年以前，如果在出版物上印有“人共旗”，就会以违反《国家保安法》的罪名遭到起诉。此外，我们翻阅收藏在图书馆里的旧书籍，会看到部分页面被涂成黑色或留有污痕，这大多是在检阅外国书籍的过程中被摸黑删除的“人共旗”。不仅是韩国人，外国人也不可以在韩国悬挂“人共旗”或手持“人共旗”为北韩队加油。如果被发现，有可能在经调查后受到刑事处罚。韩国大法院有这样的判例：拥有“人共旗”并非犯法，但是不可在外悬挂和挥动。但是在拍摄以6.25韩国战争和南北韩战争史为题材的影片或电视剧时，韩国政府在确保知情权层面破例允许使用“人共旗”，但是这种情况并不很多。据悉，如果北韩居民拥有“太极旗”，会受到比韩国人更严厉的处罚。这反映出了国土分裂的现实。





如此这般，南北韩分别使用自己的国旗“太极旗”和“人共旗”，但是在奥运会共同入场和组成联队时，作为统一的象征使用“韩半岛旗”。如果南北韩实现统一，又会使用怎样的国旗呢？届时，是会使用南北韩曾一起使用的“太极旗”？还是会制定象征韩民族统一的新国旗？这种美好的想象，真让我们感到振奋不已。