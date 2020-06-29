韩汽车生产商6月国内销量创新高 但出口骤减

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韩国5家整车生产商在韩国国内的销量创下新高，出口却出现骤减，导致总体销量大幅减少。





5家整车生产商1日发布的销售业绩显示，6月韩国汽车的海内外销量为58万1186辆，同比减少19.2%。整车销量大幅下滑的主要原因是新冠病毒疫情导致全球汽车市场陷入低迷。其中，海外销量为40万4718辆，同比大减31.9%。韩国国内销量的良好势头部分抵消了海外销量的走低。受到个别消费税下调效果的推动，国内销量同比大增41.2%，达到17万6468辆。由此，韩国整车生产商的上半年总销量为324万4549辆，同比减少21.5%。其中，国内销量为80万0089辆，同比增长6.0%，但是海外销量仅为244万4460辆，同比减少27.6%。今年初新冠病毒疫情在中国扩散，曾导致零部件工厂停转。此后，随着疫情在全球范围内蔓延，整车行业遭受巨大困难。





现代汽车6月的海内外销量为29万余辆，较去年同月减少23%。其中国内销量为83700辆，同比增长37.2%，创下历年新高，不过海外销量仅为20万8154辆，同比减少34.2%。各款车型中，雅尊（Grandeur）的国内销量为15688辆，连续8个月成为销量最佳轿车。伊兰特（AVANTE）的销量也达到10875辆，与雅尊一同跻身月销过万轿车行列。





起亚车6月的国内销量为60005辆，同比增长41.5%，海外销量为14万7401辆，同比减少23.8%。海内外销量总计20万7406辆，同比下滑12.1%。各款车型中，索兰托（SORENTO）和K5的月销量分别为11596辆和10145辆，同样跻身月销过万轿车行列。





韩国通用6月国内销售9349辆、出口16634辆，销量总计25983辆，同比减少25.2%。其中内需猛增61.5%，出口则下滑32.2%。韩国通用的国内月销量时隔1年6个月反弹至9000辆以上，最畅销的车型为创界（Trailblazer），销量为3037辆。





雷诺三星的国内销量为13668辆、出口592辆，销量总计14260辆，同比减少23.7%。3月问世的两款SUV（运动型实用汽车）XM3和QM6分别售出5330辆和6237辆，拉动内需增长80.7%，出口则下滑94.7%。





双龙汽车虽因大股东马恒达拒绝新增投资而陷入困境，不过6月业绩表现良好，总销量为10181辆，同比仅下滑1.9%。其中内需为9746辆，增长18.6%，出口为435辆，减少77.6%。





分析指出，整车生产商的业绩主要受到了出口受阻、销量集中于国内的影响。预计下半年汽车市场仍将表现出与上半年相似的趋势。韩国央行的数据显示，6月整车生产商和零部件企业等汽车业法人的出口业绩企业景气实查指数仅为14，与5月持平。这相当于几乎所有企业都放弃了对出口的期待。





另外，从7月起个别消费税的下调幅度将收窄，不过由于下调限额也将取消，反而有利于购买高价车辆。该变化将如何影响整车销售情况引发了业界的关注。