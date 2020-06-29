日本对韩出口限制措施满一周年

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日本限制对韩出口半导体、显示面板核心材料满一周年，有分析指出，这一措施反而成为提升韩国材料、零部件和设备产业竞争力的契机，可以说是因祸得福。





去年韩国大法院判决日企赔偿被强征劳工，作为报复措施，日本采取了半导体、显示面板3种核心生产材料对韩出口限制措施，随后还将韩国从出口“白名单”中除名。日本的对韩出口限制措施于去年7月4日起执行，适用对象为用于生产电视机和智能手机面板的氟聚酰亚胺、半导体零部件光刻胶和高纯度氟化氢。韩国从日本进口的氟聚酰亚胺和光刻胶占比超过90%，高纯度氟化氢也接近45%。由于韩国在这些产品上极为依赖日本进口，进口来源地多边化也存在困难，外界一度担忧这将对韩国产业造成巨大打击。日本之所以选择对这些产品进行出口限制，也是期待这将对韩国构成压力。具体的限制方式为将韩国从出口简化程序优惠待遇国名单中除名，即日本企业每次向韩国出口上述产品均需获得批准，由此，日本政府可从源头上封锁对韩出口。日本还进一步将韩国从出口“白名单”中除名，韩国也采取了相同的措施予以回应，导致事态进一步恶化。





然而从结果来看，出口限制措施对韩国半导体和显示面板产业的冲击并不大。首先，日本禁止出口的情况不多，再加上受到该措施的刺激，韩国政府对相关产业予以扶持，韩国企业加快国产化步伐，同时进口来源部分实现了多边化。与此形成对比的是，韩国国内掀起了抵制日本产品的运动，日本反而蒙受了更大的损失。韩国贸易协会国际通商研究院对过去1年日本限制出口产品的通关进口情况进行了分析，结果显示光刻胶的对日进口依存度下降6个百分点，氟化氢下降33个百分点，进口来源地也扩大至比利时和台湾。韩国全国经济人联合会针对韩国大企业进行的问卷调查也显示，材料、零部件和设备产业的竞争力得到了提升。从日本进口材料、零部件和设备的主要企业认为，若将去年7月日本相关产业的竞争力设定为100，韩国的产业竞争力从去年7月的89.6上升至本月的91.6。韩国总统文在寅上月29日在首席秘书和助理会议上指出，日本出口限制措施将打击韩国经济的负面预期不符合实际情况。





不过，韩国产业未受到冲击并不意味着安然无恙，韩国仍旧面临难题。最大的难题是如何缓和极度恶化的韩日关系。韩国与日本在政治、经济、外交和安全事务等所有领域均存在极高的相互依存度，亟需展开合作。此外，材料、零部件和设备产业竞争力提升依然任重道远。业界有意见指出，韩国对日进口依存度仍旧很高，需做好准备应对日本采取进一步出口限制措施。